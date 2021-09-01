Лот 1

МИ №21VP2073 - Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Жилой дом», расположенного по адресу: Москва, пер. Самотёчный 1-й, д. 18/1 для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)