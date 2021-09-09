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    Главная / Торги / Поставка вентиляционного оборудования в соответствии со Спецификациями (Приложение №1 и №2 к настоящему Договору).

    Поставка вентиляционного оборудования в соответствии со Спецификациями (Приложение №1 и №2 к настоящему Договору).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 10:0009.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581669Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентиляционного оборудования в соответствии со Спецификациями (Приложение №1 и №2 к настоящему Договору).Йошкар-ОлаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110581669

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка вентиляционного оборудования в соответствии со Спецификациями (Приложение №1 и №2 к настоящему Договору).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.08.2021 14:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения_в_Извещение_о_проведении_ЗК.docx

    Извещение_о_проведении_ЗК.docx

    Договор_на_аукцион.doc

    Изменения_в_Извещение_о_проведении_ЗК.docx

    Приложения.xls

    Изменения_в_Извещение_о_проведении_ЗК.docx

    204_21.docx

    204_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Юридический адрес

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    Почтовый адрес

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Контактный телефон

    +7 8362 68-30-55

    Факс

    +7 8362 42-87-17

    Адрес электронной почты

    sozd@marimmz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самохина Валентина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Йошкар-Ола

    Закупки и тендеры Республика Марий Эл

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка вентиляционного оборудования в соответствии со Спецификациями (Приложение №1 и №2 к настоящему Договору).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 10:00 GMT +309.09.2021 10:0009.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581669Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентиляционного оборудования в соответствии со Спецификациями (Приложение №1 и №2 к настоящему Договору).Йошкар-Ола

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2021 10:0009.09.2021 10:0009.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110581669Дата и время вскрытия заявок Поставка вентиляционного оборудования в соответствии со Спецификациями (Приложение №1 и №2 к настоящему Договору).Йошкар-Ола

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 14:0017.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581669Подведение итогов не позднее Поставка вентиляционного оборудования в соответствии со Спецификациями (Приложение №1 и №2 к настоящему Договору).Йошкар-Ола

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вентиляционного оборудования в соответствии со Спецификациями (Приложение №1 и №2 к настоящему Договору).

    Начальная цена

    6 232 581,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 комплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями проекта договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Адрес местонахождения

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Классификатор ОКПД2

    28.25.12.110

    Кондиционеры промышленные

    Классификатор ОКВЭД2

    28.25.12

    Производство оборудования для кондиционирования воздуха

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036781/name/614855e74e9141.81841090

    20.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036780/name/614855e1847230.95342929

    20.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство оборудования для кондиционирования воздуха"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Прием заявок:
    04.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
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