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Номер извещения
ГП144117
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка аккумулятоных батарей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Малая закупка (Аэрофлот)
Дата публикации
24.08.2021 14:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
Контактный телефон
4957538163
Факс
--
Адрес электронной почты
yusannikov@aeroflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Санников Юрий Львович
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аккумуляторная батарея DELTA DTM 1265L
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2021 10:00 GMT +327.08.2021 10:0027.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144117Дата и время окончания срока приема заявок Аккумуляторная батарея DELTA DTM 1265LМосква
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2021 12:0027.08.2021 12:0027.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144117Дата и время вскрытия заявок Аккумуляторная батарея DELTA DTM 1265LМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аккумуляторная батарея DELTA DTM 1265L
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО АЭРОФЛОТ
Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ
Адрес местонахождения
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
27.20.22.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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