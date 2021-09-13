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    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку осветительных ламп для нужд АО «МАШ»

    на право заключения договора на поставку осветительных ламп для нужд АО «МАШ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 14:0013.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581729Дата и время окончания срока приема заявок Поставка осветительных ламп для нужд АО «МАШ»ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110581729

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку осветительных ламп для нужд АО «МАШ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.08.2021 15:06

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Лист_изменений.docx

    Протокол_918_от_13.10.2021_г._Часть_2__.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 926 015-19-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Стукова Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка осветительных ламп для нужд АО «МАШ»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202113.10.2021 09:3013.10.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581729Подведение итогов не позднее Поставка осветительных ламп для нужд АО «МАШ»Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка осветительных ламп для нужд АО «МАШ»

    Начальная цена

    9 983 821,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    27.40

    Оборудование электрическое осветительное

    Классификатор ОКВЭД2

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1061182/name/616e937d0f9f40.01104428

    19.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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