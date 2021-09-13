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    Главная / Торги / Выполнение работы по модернизации оборудования Заказчика «Талис-НЧ-М1» до версии «Талис-НЧ-М2» с последующей первичной поверкой в соответствии с условиями Договора и Технической спецификацией оборудования (Приложение № 1 к Договору) с использованием собственного оборудования (Приложение № 3 к Договору) и оборудования Заказчика (Приложение № 4 к Договору).

    Выполнение работы по модернизации оборудования Заказчика «Талис-НЧ-М1» до версии «Талис-НЧ-М2» с последующей первичной поверкой в соответствии с условиями Договора и Технической спецификацией оборудования (Приложение № 1 к Договору) с использованием собственного оборудования (Приложение № 3 к Договору) и оборудования Заказчика (Приложение № 4 к Договору).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581594Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работы по модернизации оборудования Заказчика «Талис-НЧ-М1» до версии «Талис-НЧ-М2» с последующей первичной поверкой в соответствии с условиями Договора и Технической спецификацией оборудования (Приложение № 1 к Договору) с использованием собственного оборудования (Приложение № 3 к Договору) и оборудования Заказчика (Приложение № 4 к Договору).Йошкар-ОлаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110581594

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работы по модернизации оборудования Заказчика «Талис-НЧ-М1» до версии «Талис-НЧ-М2» с последующей первичной поверкой в соответствии с условиями Договора и Технической спецификацией оборудования (Приложение № 1 к Договору) с использованием собственного оборудования (Приложение № 3 к Договору) и оборудования Заказчика (Приложение № 4 к Договору).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.08.2021 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_ЗК.docx

    Договор__на_модернизацию.doc

    203_21.docx

    203_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Юридический адрес

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    Почтовый адрес

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Контактный телефон

    +7 8362 68-30-55

    Факс

    +7 8362 42-87-17

    Адрес электронной почты

    sozd@marimmz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самохина Валентина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Йошкар-Ола

    Закупки и тендеры Республика Марий Эл

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работы по модернизации оборудования Заказчика «Талис-НЧ-М1» до версии «Талис-НЧ-М2» с последующей первичной поверкой в соответствии с условиями Договора и Технической спецификацией оборудования (Приложение № 1 к Договору) с использованием собственного оборудования (Приложение № 3 к Договору) и оборудования Заказчика (Приложение № 4 к Договору).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 10:00 GMT +313.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581594Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работы по модернизации оборудования Заказчика «Талис-НЧ-М1» до версии «Талис-НЧ-М2» с последующей первичной поверкой в соответствии с условиями Договора и Технической спецификацией оборудования (Приложение № 1 к Договору) с использованием собственного оборудования (Приложение № 3 к Договору) и оборудования Заказчика (Приложение № 4 к Договору).Йошкар-Ола

    Дата и время вскрытия заявок

    13.09.2021 10:0013.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110581594Дата и время вскрытия заявок Выполнение работы по модернизации оборудования Заказчика «Талис-НЧ-М1» до версии «Талис-НЧ-М2» с последующей первичной поверкой в соответствии с условиями Договора и Технической спецификацией оборудования (Приложение № 1 к Договору) с использованием собственного оборудования (Приложение № 3 к Договору) и оборудования Заказчика (Приложение № 4 к Договору).Йошкар-Ола

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 14:0017.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581594Подведение итогов не позднее Выполнение работы по модернизации оборудования Заказчика «Талис-НЧ-М1» до версии «Талис-НЧ-М2» с последующей первичной поверкой в соответствии с условиями Договора и Технической спецификацией оборудования (Приложение № 1 к Договору) с использованием собственного оборудования (Приложение № 3 к Договору) и оборудования Заказчика (Приложение № 4 к Договору).Йошкар-Ола

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работы по модернизации оборудования Заказчика «Талис-НЧ-М1» до версии «Талис-НЧ-М2» с последующей первичной поверкой в соответствии с условиями Договора и Технической спецификацией оборудования (Приложение № 1 к Договору) с использованием собственного оборудования (Приложение № 3 к Договору) и оборудования Заказчика (Приложение № 4 к Договору).

    Начальная цена

    1 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями проекта договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Адрес местонахождения

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Классификатор ОКПД2

    26.51.43.120

    Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30.17

    Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036822/name/61485adf3db456.58292596

    20.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036821/name/61485ad8f3fad1.46873975

    20.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры"

    Кол-во: 1.00000

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