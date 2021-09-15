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    Главная / Торги / 1602/24.08.21/КО/Э Поставка крепежных материалов

    1602/24.08.21/КО/Э Поставка крепежных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 15:3015.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144114Дата и время окончания срока приема заявок Поставка крепежных материаловСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144114

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1602/24.08.21/КО/Э

    Наименование закупки

    1602/24.08.21/КО/Э Поставка крепежных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    24.08.2021 14:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление.pdf

    Документация_о_закупке_КО_эл.ф.__товары_.rar

    Акт____Вн_074_01_9322__от_17.09.2021_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-84

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    19mta@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Миключёва Татьяна Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка крепежных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.09.2021 15:30 GMT +315.09.2021 15:3015.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144114Дата и время окончания срока приема заявок Поставка крепежных материаловСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    16.09.2021 06:3016.09.2021 06:3016.09.2021 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144114Дата и время вскрытия заявок Поставка крепежных материаловСалават

    Подведение итогов не позднее

    01.11.2021 12:0001.11.2021 12:0001.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144114Подведение итогов не позднее Поставка крепежных материаловСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.11.202101.11.2021 12:0001.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144114Подведение итогов не позднее Поставка крепежных материаловСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка крепежных материалов

    Начальная цена

    39 137,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036046/name/614495eeadb920.63501009

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка крепежных материалов"

    Кол-во:

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