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Номер извещения
ГП144116
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку электрооборудования в умеренном и тропическом исполнении
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 14:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 647-06-09 доб. 3253
Факс
Адрес электронной почты
Valeriya.Pchelina@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Пчелина Валерия Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на поставку электрооборудования в умеренном и тропическом исполнении
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 14:00 GMT +331.08.2021 14:0031.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144116Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку электрооборудования в умеренном и тропическом исполненииКолпино
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 20:0030.09.2021 20:0030.09.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144116Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку электрооборудования в умеренном и тропическом исполненииКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку электрооборудования в умеренном и тропическом исполнении
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
27.9
Документация лота
Кол-во: 17
Кол-во: 6000
Кол-во: 3000
Кол-во: 320
Кол-во: 130
Кол-во: 22
Кол-во: 11
Кол-во: 33
Кол-во: 22
Кол-во: 11
Кол-во: 55
Кол-во: 11
Кол-во: 22
Кол-во: 11
Кол-во: 11
Кол-во: 330
Кол-во: 100
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