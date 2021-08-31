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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку электрооборудования в умеренном и тропическом исполнении

    Запрос предложений на поставку электрооборудования в умеренном и тропическом исполнении

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 14:0031.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144116Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку электрооборудования в умеренном и тропическом исполненииКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144116

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку электрооборудования в умеренном и тропическом исполнении

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 14:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Свидетельство_изготовителя.docx

    Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Справка_об_опыте_работы.docx

    Договор__закупки_Общество_Покупатель.doc

    Форма_согласия_с_условиями_договора.docx

    Электрика_Извещение_о_проведении_закупки.docx

    Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 647-06-09 доб. 3253

    Факс

    Адрес электронной почты

    Valeriya.Pchelina@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пчелина Валерия Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку электрооборудования в умеренном и тропическом исполнении

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 14:00 GMT +331.08.2021 14:0031.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144116Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку электрооборудования в умеренном и тропическом исполненииКолпино

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 20:0030.09.2021 20:0030.09.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144116Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку электрооборудования в умеренном и тропическом исполненииКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 20:0030.09.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144116Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку электрооборудования в умеренном и тропическом исполненииКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку электрооборудования в умеренном и тропическом исполнении

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27.9

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1043309/name/6152af967f6060.54627913

    28.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАБЕЛЬ КГ-Т 2х1.5 ТУ 16.К73.05-93"

    Кол-во: 17

    "Позиция 2"

    "Стяжка крепежная. черная КСС 3х200 обычный"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 3"

    "Стяжка крепежная. черная КСС 5х300 обычный"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 4"

    "Консоль с опорой ВМ осн. 200 арт. 34182 Каталог "DKC""

    Кол-во: 320

    "Позиция 5"

    "Лоток перфорированный 200х100 L3000 арт. 35343 Каталог "DKC""

    Кол-во: 130

    "Позиция 6"

    "Батарея аккумуляторная 5НК-80-III ОМ4"

    Кол-во: 22

    "Позиция 7"

    "Устройство выпрямительное ВСА 5КМ-Т3"

    Кол-во: 11

    "Позиция 8"

    "Выключатель концевой КУ701 Т2 экспорт"

    Кол-во: 33

    "Позиция 9"

    "Выключатель пакетный ПВ2-16 Т3 IP30"

    Кол-во: 22

    "Позиция 10"

    "Выключатель путевой ВП 15К21Б221-54 Т2. 8"

    Кол-во: 11

    "Позиция 11"

    "Вентиль ВВ-32 Т3 110В в металлическом корпусе"

    Кол-во: 55

    "Позиция 12"

    "Регулятор АК-11Б Т3 экспорт"

    Кол-во: 11

    "Позиция 13"

    "Пост кнопочный ПТК - 20 Т2 экспорт"

    Кол-во: 22

    "Позиция 14"

    "Светильник ПЛ-64 Р1-Т2 с лампой 12В, шнуром 6м, без вилки"

    Кол-во: 11

    "Позиция 15"

    "Светофор сигнальный типа СС-56 Д Т2 красный ( со светодиодным устройством)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 16"

    "Наконечник KU-L 10х10 каталог фирмы GPH (Германия)"

    Кол-во: 330

    "Позиция 17"

    "Наконечник KU-L 16Х12 каталог фирмы GPH (Германия)"

    Кол-во: 100

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