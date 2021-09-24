Строительство «под ключ» выше отм. -4,950 многоквартирного 25-ти этажного жилого дома Литер 6 и строительство «под ключ» в с отм. -3,750 многоквартирного (двух секционного) 14-ти этажного жилого дома Литер 7 со встроено-пристроенными нежилыми помещениями на объекте: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом литер 6, 7 по улице Пархоменко в квартале ограниченном улицами Пархоменко, Кировоградской, Большой Гражданской и бульваром Ибрагимова в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144133 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Строительство «под ключ» выше отм. -4,950 многоквартирного 25-ти этажного жилого дома Литер 6 и строительство «под ключ» в с отм. -3,750 многоквартирного (двух секционного) 14-ти этажного жилого дома Литер 7 со встроено-пристроенными нежилыми помещениями на объекте: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом литер 6, 7 по улице Пархоменко в квартале ограниченном улицами Пархоменко, Кировоградской, Большой Гражданской и бульваром Ибрагимова в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УФИМСКИЙ ЗАВОД ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

Все закупки и тендеры АО УЗЭМИК Юридический адрес 450006, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ ПАРХОМЕНКО, ДОМ 156, Почтовый адрес 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 156 Контактный телефон +7 917 413-85-97 Факс Адрес электронной почты tender@uzemik.ru Ф.И.О. контактного лица Фаттахова Алия Мухарямовна Место рассмотрения предложений Уфа Закупки и тендеры Республика Башкортостан Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru