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    Главная / Торги / Поставка комплектующих для опорно-поворотного устройства в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

    Поставка комплектующих для опорно-поворотного устройства в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 10:0015.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581472Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих для опорно-поворотного устройства в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение № 1 к Договору).Йошкар-ОлаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110581472

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих для опорно-поворотного устройства в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    24.08.2021 14:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    205_21.pdf

    205_21.docx

    Изменения.docx

    Извещение_открытый_аукцион.doc

    Документация.docx

    Проект_договора_на_поставку_оборудования_для_АО_ММЗ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Юридический адрес

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    Почтовый адрес

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Контактный телефон

    +7 8362 68-30-55

    Факс

    +7 8362 42-87-17

    Адрес электронной почты

    sozd@marimmz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самохина Валентина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Йошкар-Ола

    Закупки и тендеры Республика Марий Эл

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих для опорно-поворотного устройства в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.09.2021 10:00 GMT +315.09.2021 10:0015.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581472Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих для опорно-поворотного устройства в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение № 1 к Договору).Йошкар-Ола

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.09.2021 10:0017.09.2021 10:0017.09.2021 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110581472Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка комплектующих для опорно-поворотного устройства в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение № 1 к Договору).Йошкар-Ола

    Дата и время проведения

    21.09.2021 10:0021.09.2021 10:0021.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110581472Дата и время проведения Поставка комплектующих для опорно-поворотного устройства в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение № 1 к Договору).Йошкар-Ола

    Подведение итогов не позднее

    22.09.2021 14:0022.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581472Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих для опорно-поворотного устройства в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение № 1 к Договору).Йошкар-Ола

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581472Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих для опорно-поворотного устройства в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение № 1 к Договору).Йошкар-Ола

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих для опорно-поворотного устройства в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

    Начальная цена

    9 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Адрес местонахождения

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Классификатор ОКПД2

    27.11.61.120

    Комплектующие (запасные части) генераторов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036910/name/6148652d3d7b68.72733008

    20.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036911/name/614865336ab114.96484865

    20.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 5.00000

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