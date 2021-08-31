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    Главная / Торги / РКСМ-1227 Запрос котировок (попозиционная закупка) в электронной форме на право заключения договоров на поставки оргтехники для нужд ООО "Амурские коммунальные системы», ООО «Волжские коммунальные системы»

    РКСМ-1227 Запрос котировок (попозиционная закупка) в электронной форме на право заключения договоров на поставки оргтехники для нужд ООО "Амурские коммунальные системы», ООО «Волжские коммунальные системы»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581541Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оргтехники для нужд ООО "Амурские коммунальные системы», ООО «Волжские коммунальные системы»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110581541

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    РКСМ-1227 Запрос котировок (попозиционная закупка) в электронной форме на право заключения договоров на поставки оргтехники для нужд ООО "Амурские коммунальные системы», ООО «Волжские коммунальные системы»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.08.2021 14:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД_РКСМ_1227.7z

    Итоговый_Протокол_РКСМ_1227__ЕИС_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РКС-ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры РКС-ХОЛДИНГ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, д.2, этаж 2, помещение I, комната 23

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Бахрушина, дом 18, стр. 3

    Контактный телефон

    +7 495 783-32-32 доб. 1591

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    MKondakova@roscomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондакова Мария Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оргтехники для нужд ООО "Амурские коммунальные системы», ООО «Волжские коммунальные системы»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 15:00 GMT +331.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581541Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оргтехники для нужд ООО "Амурские коммунальные системы», ООО «Волжские коммунальные системы»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    31.08.2021 15:0031.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110581541Дата и время вскрытия заявок Поставка оргтехники для нужд ООО "Амурские коммунальные системы», ООО «Волжские коммунальные системы»Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 18:0015.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581541Подведение итогов не позднее Поставка оргтехники для нужд ООО "Амурские коммунальные системы», ООО «Волжские коммунальные системы»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оргтехники для нужд ООО "Амурские коммунальные системы», ООО «Волжские коммунальные системы»

    Начальная цена

    3 321 969,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Наименование заказчика

    АКС
    Все закупки и тендеры АКС

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11.110

    Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026011/name/61360c879e2d90.47277526

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство коммуникационного оборудования"

    Кол-во: 13.00000

    "Позиция 2"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 21.00000

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    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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