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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110581541
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
РКСМ-1227 Запрос котировок (попозиционная закупка) в электронной форме на право заключения договоров на поставки оргтехники для нужд ООО "Амурские коммунальные системы», ООО «Волжские коммунальные системы»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
24.08.2021 14:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, д.2, этаж 2, помещение I, комната 23
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Бахрушина, дом 18, стр. 3
Контактный телефон
+7 495 783-32-32 доб. 1591
Факс
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Адрес электронной почты
MKondakova@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондакова Мария Павловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оргтехники для нужд ООО "Амурские коммунальные системы», ООО «Волжские коммунальные системы»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 15:00 GMT +331.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581541Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оргтехники для нужд ООО "Амурские коммунальные системы», ООО «Волжские коммунальные системы»Москва
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2021 15:0031.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110581541Дата и время вскрытия заявок Поставка оргтехники для нужд ООО "Амурские коммунальные системы», ООО «Волжские коммунальные системы»Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оргтехники для нужд ООО "Амурские коммунальные системы», ООО «Волжские коммунальные системы»
Начальная цена
3 321 969,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
26.30.11.110
26.30
Документация лота
Кол-во: 13.00000
Кол-во: 21.00000
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