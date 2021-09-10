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    Главная / Торги / Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на закупку автогрейдера в 2021 году в лизинг, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на закупку автогрейдера в 2021 году в лизинг, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 09:0010.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144111Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автогрейдера для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в лизингМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144111

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на закупку автогрейдера в 2021 году в лизинг, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 14:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.7z

    Протокол_ТК_ВОЗ__74_2021_от_09.11.2021__8.2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»
    Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Почтовый адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 514-02-11 доб. 4186

    Факс

    +7 495 514-02-11

    Адрес электронной почты

    m.shchelkina@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щелкина Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автогрейдера для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в лизинг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 09:00 GMT +310.09.2021 09:0010.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144111Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автогрейдера для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в лизингМосква

    Подведение итогов не позднее

    11.10.2021 23:5911.10.2021 23:5911.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144111Подведение итогов не позднее Поставка автогрейдера для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в лизингМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.10.202111.10.2021 23:5911.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144111Подведение итогов не позднее Поставка автогрейдера для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в лизингМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автогрейдера для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в лизинг

    Начальная цена

    8 260 416,65

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    29.10.5

    Средства автотранспортные специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1080207/name/618e517b7998e2.28763658

    12.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автогрейдер"

    Кол-во: 1

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