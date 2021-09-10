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Номер извещения
ГП144111
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на закупку автогрейдера в 2021 году в лизинг, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 14:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11 доб. 4186
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
m.shchelkina@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Щелкина Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка автогрейдера для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в лизинг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 09:00 GMT +310.09.2021 09:0010.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144111Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автогрейдера для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в лизингМосква
Подведение итогов не позднее
11.10.2021 23:5911.10.2021 23:5911.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144111Подведение итогов не позднее Поставка автогрейдера для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в лизингМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автогрейдера для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в лизинг
Начальная цена
8 260 416,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
29.10.5
29.10
Документация лота
Кол-во: 1
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