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Номер извещения
32110581687
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по периодическим испытаниям системы автоматического водяного пожаротушения для нужд АО «Международный аэропорт Сочи».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
24.08.2021 15:00
ЗД ЗК СМСП - СО-008219 Выполнение работ по периодическим испытаниям системы автоматического водяного пожаротушения..docx
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Почтовый адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Контактный телефон
+7 861 219-16-28
Факс
Адрес электронной почты
l.ushakova@krr.aero
Ф.И.О. контактного лица
Ушакова Лира Не указано
Место рассмотрения предложений
354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт территория
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по периодическим испытаниям системы автоматического водяного пожаротушения для нужд АО «Международный аэропорт Сочи».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.09.202121.09.2021 16:0021.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581687Подведение итогов не позднее Выполнение работ по периодическим испытаниям системы автоматического водяного пожаротушения для нужд АО «Международный аэропорт Сочи».354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт территория
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по периодическим испытаниям системы автоматического водяного пожаротушения для нужд АО «Международный аэропорт Сочи».
Начальная цена
985 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт терРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"
Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"
Адрес местонахождения
354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ,
354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ
84.25.11.120
84.25
Документация лота
Кол-во:
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