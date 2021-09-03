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    Главная / Торги / Выполнение работ по периодическим испытаниям системы автоматического водяного пожаротушения для нужд АО «Международный аэропорт Сочи».

    Выполнение работ по периодическим испытаниям системы автоматического водяного пожаротушения для нужд АО «Международный аэропорт Сочи».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 16:0003.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581687Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по периодическим испытаниям системы автоматического водяного пожаротушения для нужд АО «Международный аэропорт Сочи».354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт территорияПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110581687

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по периодическим испытаниям системы автоматического водяного пожаротушения для нужд АО «Международный аэропорт Сочи».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.08.2021 15:00

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение 1 к Проекту договора -Техническое Задание.docx

    Приложение 2 к ТЗ - СТУ на проектирование противопожарной защиты Аэровокзала.pdf

    Приложение 1 к ТЗ- Перечень нормативной-технической документации при строительстве.docx

    Приложение 2 к Проекту договора - График выполнения работ.xlsx

    ЗД ЗК СМСП - СО-008219 Выполнение работ по периодическим испытаниям системы автоматического водяного пожаротушения..docx

    Протокол_СО_008219__Водяное_пожаротушение.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-16-28

    Факс

    Адрес электронной почты

    l.ushakova@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушакова Лира Не указано

    Место рассмотрения предложений

    354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт территория

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по периодическим испытаниям системы автоматического водяного пожаротушения для нужд АО «Международный аэропорт Сочи».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202121.09.2021 16:0021.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581687Подведение итогов не позднее Выполнение работ по периодическим испытаниям системы автоматического водяного пожаротушения для нужд АО «Международный аэропорт Сочи».354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт территория

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по периодическим испытаниям системы автоматического водяного пожаротушения для нужд АО «Международный аэропорт Сочи».

    Начальная цена

    985 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт терРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"

    Адрес местонахождения

    354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ,

    354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    84.25.11.120

    Услуги по обеспечению пожарной безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    84.25

    Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033652/name/6141f1a7091d87.07821942

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по периодическим испытаниям системы автоматического водяного пожаротушения для нужд АО «Международный аэропорт Сочи»."

    Кол-во:

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