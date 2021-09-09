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    Главная / Торги / Закупка дверей межкомнатных для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

    Закупка дверей межкомнатных для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 16:0009.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581567Дата и время окончания срока приема заявок Закупка дверей межкомнатных для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»ГородецПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110581567

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка дверей межкомнатных для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    24.08.2021 14:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_аукцион.doc

    протокол_02.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДЕЦКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
    Все закупки и тендеры ГАПОУ ГГК

    Юридический адрес

    606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ

    Почтовый адрес

    606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ

    Контактный телефон

    +7 83161 2-31-38

    Факс

    +7 83161 2-62-18

    Адрес электронной почты

    eoggk@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреева Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Городец

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка дверей межкомнатных для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 16:00 GMT +309.09.2021 16:0009.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581567Дата и время окончания срока приема заявок Закупка дверей межкомнатных для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.09.2021 16:0010.09.2021 16:0010.09.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110581567Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка дверей межкомнатных для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец

    Дата и время проведения

    14.09.2021 10:0014.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110581567Дата и время проведения Закупка дверей межкомнатных для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2021 16:0014.09.2021 16:0014.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581567Подведение итогов не позднее Закупка дверей межкомнатных для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 16:0014.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581567Подведение итогов не позднее Закупка дверей межкомнатных для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка дверей межкомнатных для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

    Начальная цена

    141 810,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАПОУ ГГК
    Все закупки и тендеры ГАПОУ ГГК

    Адрес местонахождения

    606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ

    Классификатор ОКПД2

    16.23.11.130

    Двери, их коробки и пороги деревянные

    Классификатор ОКВЭД2

    16.23.1

    Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий

    Документация лота

    Приложение__1_расчет_Н_М_ЦД_.xlsx

    24.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030431/name/613b4ffc2dfcd5.32031182

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дверь деревянная, массив из хвойных пород (сосна/ ель) 1 сорта под покраску. Влажность 9±3% Размер: толщина полотна: 40мм; ширина полотна: 800мм; высота полотна: 2000мм. Модификация полотна- глухая. Стиль- классический"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 2"

    "Дверь деревянная, массив из хвойных пород (сосна; ель 1 сорта) под покраску. Влажность 9±3% Размер: толщина полотна: 40мм; ширина полотна: 600мм; высота полотна: 2000мм. Модификация полотна- глухая. Стиль- классический"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 3"

    "Наличник с фаской деревянный, массив из хвойных пород (сосна,ель) 1 сорта под покраску. Влажность 9±3% Размер: толщина полотна: 10мм; ширина полотна: 70мм; высота полотна: 2200мм."

    Кол-во: 110.00000

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