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    Главная / Торги / ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

    ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 11:5903.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581381Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту зданийВладимирПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110581381

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.08.2021 14:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора_АС0003044.docx

    Извещение_AC0003044.docx

    Техническое_задание_АС0003044.doc

    Документация_AC0003044.docx

    Приложение__1_к_ТЗ_Локальная_смета.xlsx

    Приложение__2_к_ТЗ_Сводный_сметный_расчет.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Юридический адрес

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    Почтовый адрес

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Контактный телефон

    +7 4922 44-72-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    konkurs@vladoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Амплеева Лариса Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Владимир

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту зданий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 11:59 GMT +303.09.2021 11:5903.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581381Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту зданийВладимир

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 12:0003.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110581381Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту зданийВладимир

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2021 17:0008.09.2021 17:0008.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581381Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту зданийВладимир

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 17:0008.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581381Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту зданийВладимир

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту зданий

    Начальная цена

    159 356,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по ЗакупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Адрес местонахождения

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Классификатор ОКПД2

    43.99

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.9

    Работы строительные специализированные прочие

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие"

    Кол-во: 1.00000

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