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Номер извещения
32110581381
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.08.2021 14:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,
Почтовый адрес
ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017
Контактный телефон
+7 4922 44-72-42
Факс
--
Адрес электронной почты
konkurs@vladoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Амплеева Лариса Владимировна
Место рассмотрения предложений
Владимир
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по капитальному ремонту зданий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 11:59 GMT +303.09.2021 11:5903.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581381Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту зданийВладимир
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 12:0003.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110581381Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту зданийВладимир
Подведение итогов не позднее
08.09.2021 17:0008.09.2021 17:0008.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581381Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту зданийВладимир
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту зданий
Начальная цена
159 356,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по ЗакупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
Адрес местонахождения
600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,
ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017
43.99
43.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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