КО №688/КО - Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по техническому перевооружению котельной №22 расположенной по адресу г. Геленджик, пер. Сосновый, д.3 в части модернизации КУУГ для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110581353 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки КО №688/КО - Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по техническому перевооружению котельной №22 расположенной по адресу г. Геленджик, пер. Сосновый, д.3 в части модернизации КУУГ для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»

Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки Юридический адрес 121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17 Почтовый адрес 121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17 Контактный телефон +7 495 646-80-27 доб. 515 Факс {} Адрес электронной почты abeliaev@geh-zakupki.ru Ф.И.О. контактного лица Беляев Алексей Викторович Место рассмотрения предложений 196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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