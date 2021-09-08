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Номер извещения
ГП144164
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Материалы для наружного освещения на объект строительства «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Закупка ДСК АВТОБАН
Дата публикации
24.08.2021 18:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
Почтовый адрес
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
Контактный телефон
+7 495 645-98-18 доб. 3344
Факс
+7 495 980-91-51
Адрес электронной почты
tender@avtoban.ru
Ф.И.О. контактного лица
Не указано Не
Место рассмотрения предложений
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
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Поставка материалов для наружного освещения на объект строительства «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 17:30 GMT +308.09.2021 17:3008.09.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144164Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для наружного освещения на объект строительства «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
Подведение итогов не позднее
23.09.2021 13:0023.09.2021 13:0023.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144164Подведение итогов не позднее Поставка материалов для наружного освещения на объект строительства «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
23.09.202123.09.2021 13:0023.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144164Подведение итогов не позднее Поставка материалов для наружного освещения на объект строительства «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для наружного освещения на объект строительства «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в приложенном файле "Запрос КП_Материалы для НО_Обход Тольятти_24.08.2021.pdf".
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка франко-объект: 2,4 этап – г.Тольятти, Автозаводской р-н, ул.Окраинная, 8/5. Координаты: N 53.589091, E 49.246968. 3,5 этап – Самарская обл. Шигонский район. ПК223. Координаты: N 53.430676, E 48.673532.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ДСК АВТОБАН
Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
27.40
25.11.23
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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