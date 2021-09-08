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    Главная / Торги / Материалы для наружного освещения на объект строительства «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».

    Материалы для наружного освещения на объект строительства «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 17:3008.09.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144164Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для наружного освещения на объект строительства «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXIIПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144164

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Материалы для наружного освещения на объект строительства «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Закупка ДСК АВТОБАН

    Дата публикации

    24.08.2021 18:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Чертеж_закладной_детали.pdf

    Календарный_график_потребности_НО_на_объект_Обход_Тольятти_25.08.2021_г..pdf

    Договор_поставки_строительных_материалов_без_аванса__типовой_.pdf

    Форма_для_КП.docx

    Перечень_документов_участника_торгов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Юридический адрес

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    Почтовый адрес

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Контактный телефон

    +7 495 645-98-18 доб. 3344

    Факс

    +7 495 980-91-51

    Адрес электронной почты

    tender@avtoban.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Не указано Не

    Место рассмотрения предложений

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материалов для наружного освещения на объект строительства «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 17:30 GMT +308.09.2021 17:3008.09.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144164Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для наружного освещения на объект строительства «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    Подведение итогов не позднее

    23.09.2021 13:0023.09.2021 13:0023.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144164Подведение итогов не позднее Поставка материалов для наружного освещения на объект строительства «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    23.09.202123.09.2021 13:0023.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144164Подведение итогов не позднее Поставка материалов для наружного освещения на объект строительства «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для наружного освещения на объект строительства «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в приложенном файле "Запрос КП_Материалы для НО_Обход Тольятти_24.08.2021.pdf".

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка франко-объект: 2,4 этап – г.Тольятти, Автозаводской р-н, ул.Окраинная, 8/5. Координаты: N 53.589091, E 49.246968. 3,5 этап – Самарская обл. Шигонский район. ПК223. Координаты: N 53.430676, E 48.673532.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 календарных дней с момента предоставления корректно заполненных документов об отгрузке либо казначейское обеспечения аванса. Согласие с договором АО «ДСК «АВТОБАН». Начало поставки по Гарантийному письму АО «ДСК «АВТОБАН» до момента заключения договора поставки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    27.40

    Оборудование электрическое осветительное

    25.11.23

    Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель АПвБбШв 4х35 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 47848

    "Позиция 2"

    "Кабель АПвБбШв 4х35 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 55160

    "Позиция 3"

    "Кабель АПвБбШв 4х50 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 9033

    "Позиция 4"

    "Деталь закладная фундамента:ЗФ-24/4/К230-2,5-б"

    Кол-во: 1210

    "Позиция 5"

    "Деталь закладная фундамента:ЗФ-24/4/К230-2,5-б"

    Кол-во: 1128

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