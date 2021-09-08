Материалы для наружного освещения на объект строительства «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144164 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Материалы для наружного освещения на объект строительства «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай». Валюта процедуры RUB Способ закупки Закупка ДСК АВТОБАН Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН

Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН Юридический адрес 119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII Почтовый адрес 119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII Контактный телефон +7 495 645-98-18 доб. 3344 Факс +7 495 980-91-51 Адрес электронной почты tender@avtoban.ru Ф.И.О. контактного лица Не указано Не Место рассмотрения предложений 119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru