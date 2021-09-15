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    Главная / Торги / Поставка мастерских передвижных на базе ГАЗ для АО «Рязаньгоргаз»

    Поставка мастерских передвижных на базе ГАЗ для АО «Рязаньгоргаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 09:5915.09.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581635Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мастерских передвижных на базе ГАЗ для АО «Рязаньгоргаз».390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110581635

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    70-АТС-08/2021

    Наименование закупки

    Поставка мастерских передвижных на базе ГАЗ для АО «Рязаньгоргаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.08.2021 14:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_Форме_1___ТП_в_новой_редакции.docx

    Уведомление_о_внесении_изменений.docx

    Приложение_к_Форме_1___ЦП_в_новой_редакции.docx

    Техническая_часть_в_новой_редакции.docx

    Проект_договора_в_новой_редакции.doc

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок_в_новой_редакции.docx

    Извещение_в_новой_редакции.doc

    Документация_в_новой_редакции.docx

    ИТОГОВЫЙ_ПРОТОКОЛ.pdf

    ИТОГОВЫЙ_ПРОТОКОЛ_..docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНЬГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ

    Юридический адрес

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Почтовый адрес

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Контактный телефон

    +7 4912 93-73-76

    Факс

    +7 4912 93-73-33

    Адрес электронной почты

    fov@gorgaz.ryazan.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фатина Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мастерских передвижных на базе ГАЗ для АО «Рязаньгоргаз».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 23:5922.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581635Подведение итогов не позднее Поставка мастерских передвижных на базе ГАЗ для АО «Рязаньгоргаз».390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мастерских передвижных на базе ГАЗ для АО «Рязаньгоргаз».

    Начальная цена

    21 112 000,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Технической частью Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация. По месту нахождения покупателя - город Рязань, ул. Зубковой 4 «Б»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением 1 «Проекта договора» и Приложением 2 «Техническая часть», являющихся неотъемлемой частью Документации. Срок поставки – в соответствии с заявкой победителя
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНЬГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РЯЗАНЬГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1038990/name/614ae30e59bc96.23523127

    22.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1038991/name/614ae3158358f7.89886152

    22.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мастерская передвижная на базе ГАЗ в соответствии с Технической частью Документации (Приложение № 2)"

    Кол-во: 4.00000

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