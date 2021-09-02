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    Главная / Торги / Закупка кабеленесущих конструкций и прочего

    Закупка кабеленесущих конструкций и прочего

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 16:0002.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002929Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабеленесущих конструкций и прочего (№1585)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002929

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка кабеленесущих конструкций и прочего

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 14:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_Поставки.docx

    Приложение 1 _Форма Спецификации.docx

    Приложение 2_Антикоррупционная оговорка.docx

    Приложение 3_Соглашение об ЭДО.docx

    Приложение перечень_4.xlsx

    Форма_ТКП__АП002929_46поз.xlsx

    АП002929_от_20.09.2021.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 926 140-24-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.maksimova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка кабеленесущих конструкций и прочего (№1585)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 16:00 GMT +302.09.2021 16:0002.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002929Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабеленесущих конструкций и прочего (№1585)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2021 14:3024.09.2021 14:3024.09.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002929Подведение итогов не позднее Закупка кабеленесущих конструкций и прочего (№1585)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 14:3024.09.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002929Подведение итогов не позднее Закупка кабеленесущих конструкций и прочего (№1585)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кабеленесущих конструкций и прочего (№1585)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, Пуровский район, урочище Холмы, ПС Холмогорская (55 км до г. Ноябрьск)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.130

    Арматура кабельная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036976/name/61486d5791de84.62460485

    20.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Телефонный аппарат"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Настенная инф. розетка RJ45, кат.5Е UTP, 1-порт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Настенная инф. розетка RJ45, кат.5Е UTP, 1-порт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Проходные клеммы - UT 2,5 - 3044076"

    Кол-во: 36

    "Позиция 5"

    "Концевой стопор - CLIPFIX 35-5 - 3022276"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "Автоматический выключатель, 2 полюса, 6А, хар. С, 6 кА"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Кабельный организатор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Оптический адаптер, SM 9/125, SC/UPC-SC/UPC, одинарный"

    Кол-во: 104

    "Позиция 9"

    "Термоусаживаемая гильза (КДЗС), 60 мм"

    Кол-во: 104

    "Позиция 10"

    "Монтажный шнур, SM 9/125, OS2, SC/UPC-пусто, LSZH"

    Кол-во: 104

    "Позиция 11"

    "**Разветвитель интерфейса RS-485 IP-65"

    Кол-во: 111

    "Позиция 12"

    "**Ответвительная коробка"

    Кол-во: 111

    "Позиция 13"

    "Блок питания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Фотореле"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    " Аккумуляторная батарея"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    " Аккумуляторная батарея"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Распределительный пластиковый щит 12 модулей IP40, в составе:"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    " Автоматический выключатель, 2 полюса, 50А, хар. С, 6 кА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    " Автоматический выключатель, 1 полюс, 40А, хар. С, 6 кА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    " Автоматический выключатель, 1 полюс, 10А, хар. С, 6 кА"

    Кол-во: 9

    "Позиция 21"

    "Распределительный пластиковый щит 12 модулей IP40, в составе:"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    " Автоматический выключатель, 2 полюса, 20А, хар. С, 6 кА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    " Автоматический выключатель, 1 полюс, 16А, хар. С, 6 кА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    " Автоматический выключатель, 1 полюс, 10А, хар. С, 6 кА"

    Кол-во: 7

    "Позиция 25"

    "Муфта труба - коробка, м16 х 1.5 мм, д. 16 мм, ip67"

    Кол-во: 130

    "Позиция 26"

    "Труба гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с протяжкой, стойкая к ультрафиолету"

    Кол-во: 750

    "Позиция 27"

    "Держатель с защелкой, д.16 мм"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 28"

    "Лента сигнальная ЛЛСЭ 150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Розетка 16А 250V с/з со шторками, крышкой IP44 Серый Этюд PA16-044C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Кабель-канал 90х50 мм, с перегородкой, боковой и фронтальной крышками"

    Кол-во: 12

    "Позиция 31"

    "Угол плоский 90х50 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Заглушка 90х50 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Ввод в стену/потолок 90х50 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "TA-EN 25x30 Короб с крышкой с плоской основой"

    Кол-во: 30

    "Позиция 35"

    "NIAV 25x30 Угол внутренний изменяемый (70-120°)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "NPNTAN 25x30 Тройник/отвод"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "AN 25x30 Угол плоский"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "LAN 25x30 Заглушка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "GAN 25 Накладка на стык крышки"

    Кол-во: 30

    "Позиция 40"

    "Нейлоновый хомут DKC 4.8х250 черный 100шт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Металлический лоток неперфорированный 100х50х3000 (0,55 мм)"

    Кол-во: 650

    "Позиция 42"

    "Крышка к лотку 100х15х3000"

    Кол-во: 650

    "Позиция 43"

    "Хомут крышки лотка универсальный 100х50"

    Кол-во: 1950

    "Позиция 44"

    "Полка кабельная"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 45"

    "Перегородка в лоток 50х3000 (горячий цинк)"

    Кол-во: 650

    "Позиция 46"

    "6.1 Перемычка ПГС-25-560"

    Кол-во: 6

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