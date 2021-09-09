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    Главная / Торги / Закупка мебели ученической для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

    Закупка мебели ученической для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 16:0009.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581557Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мебели ученической для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»ГородецПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110581557

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка мебели ученической для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    24.08.2021 14:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_аукцион.doc

    протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДЕЦКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
    Все закупки и тендеры ГАПОУ ГГК

    Юридический адрес

    606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ

    Почтовый адрес

    606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ

    Контактный телефон

    +7 83161 2-31-38

    Факс

    +7 83161 2-62-18

    Адрес электронной почты

    eoggk@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреева Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Городец

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка мебели ученической для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 16:00 GMT +309.09.2021 16:0009.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581557Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мебели ученической для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.09.2021 16:0010.09.2021 16:0010.09.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110581557Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка мебели ученической для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец

    Дата и время проведения

    14.09.2021 10:0014.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110581557Дата и время проведения Закупка мебели ученической для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2021 16:0014.09.2021 16:0014.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581557Подведение итогов не позднее Закупка мебели ученической для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 16:0014.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581557Подведение итогов не позднее Закупка мебели ученической для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка мебели ученической для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

    Начальная цена

    387 693,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАПОУ ГГК
    Все закупки и тендеры ГАПОУ ГГК

    Адрес местонахождения

    606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ

    Классификатор ОКПД2

    31.01.11.150

    Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом

    Классификатор ОКВЭД2

    46.65

    Торговля оптовая офисной мебелью

    Документация лота

    Приложение__1_расчет_Н_М_ЦД_.xlsx

    24.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030302/name/613b4032662883.10088470

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стул мягкий офисный. Габариты: 460*450*820мм."

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 2"

    "Стол учителя одно тумбовый Габариты: 1200*600*760мм"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 3"

    "Стул ученический Габариты:380*450*мм Высота 790мм"

    Кол-во: 156.00000

    "Позиция 4"

    "Стол ученический 2-х местный Тип мебели: стол- парта"

    Кол-во: 78.00000

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