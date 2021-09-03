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Номер извещения
ГП144120
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка брендированной сувенирной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.08.2021 15:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72
Факс
Адрес электронной почты
Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Архиповская Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Брендированная сувенирная продукция
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 12:00 GMT +303.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144120Дата и время окончания срока приема заявок Брендированная сувенирная продукцияКолпино
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 12:0003.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144120Дата и время вскрытия заявок Брендированная сувенирная продукцияКолпино
Подведение итогов не позднее
13.09.2021 12:0013.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144120Подведение итогов не позднее Брендированная сувенирная продукцияКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Брендированная сувенирная продукция
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
47.78.30.000
Документация лота
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
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