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    Главная / Торги / Закупка брендированной сувенирной продукции

    Закупка брендированной сувенирной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144120Дата и время окончания срока приема заявок Брендированная сувенирная продукцияКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144120

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка брендированной сувенирной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.08.2021 15:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___3_Справка_об_опыте_работы.docx

    Приложение___1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Договор__закупки_Общество_Покупатель.doc

    Приложение___6_Свидетельство_изготовителя.docx

    ТЗ.pdf

    ТЗ..pdf

    Извещение_для_торгов.docx

    ГП144120_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Архиповская Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Брендированная сувенирная продукция

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 12:00 GMT +303.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144120Дата и время окончания срока приема заявок Брендированная сувенирная продукцияКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 12:0003.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144120Дата и время вскрытия заявок Брендированная сувенирная продукцияКолпино

    Подведение итогов не позднее

    13.09.2021 12:0013.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144120Подведение итогов не позднее Брендированная сувенирная продукцияКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144120Подведение итогов не позднее Брендированная сувенирная продукцияКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Брендированная сувенирная продукция

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    47.78.30.000

    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031129/name/613f166b41a0b9.88250334

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подстаканник никелированный с чернью"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Ложка чайная посеребренная с чернью"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Хрустальный чайный стакан"

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "Футляр под подстаканник с ложкой и надписью предприятия и логотипом"

    Кол-во: 200

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