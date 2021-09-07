КО №41/КО - Выполнение комплекса работ по разработке и согласованию специальных технических условий на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности для объекта капитального строительства: "Реконструкция здания АПК-1 на ПАО "ТМ" для нужд ООО "МЭП" (346)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110581295 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки КО №41/КО - Выполнение комплекса работ по разработке и согласованию специальных технических условий на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности для объекта капитального строительства: "Реконструкция здания АПК-1 на ПАО "ТМ" для нужд ООО "МЭП" (346) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»

Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки Юридический адрес 121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17 Почтовый адрес 121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17 Контактный телефон +7 495 646-80-27 доб. 481 Факс {} Адрес электронной почты eafinogenova@geh-zakupki.ru Ф.И.О. контактного лица Афиногенова Елена Владимировна Место рассмотрения предложений 119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru