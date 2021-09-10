www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110581715
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка труб, фитингов канализационных НПВХ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
24.08.2021 15:04
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
Почтовый адрес
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
Контактный телефон
+7 863 282-50-50
Факс
{}
Адрес электронной почты
i.suhorukov@rvdk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухоруков Иван Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка труб, фитингов канализационных НПВХ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка труб, фитингов канализационных НПВХ
Начальная цена
718 092,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в п.5 информационной карте запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ростов-на-Дону, г.Аксай, г. БатайскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
22.21.21.123
22.21
Документация лота
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.