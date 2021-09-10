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    Главная / Торги / Поставка труб, фитингов канализационных НПВХ

    Поставка труб, фитингов канализационных НПВХ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 16:3010.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581715Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб, фитингов канализационных НПВХРостов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110581715

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка труб, фитингов канализационных НПВХ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.08.2021 15:04

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    283_Извещение_о_внесении_изменений.pdf

    Извещение__ред.2_.docx

    Пакет_документов__ред.2_.doc

    Протокол__512_от_15.09.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Почтовый адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Контактный телефон

    +7 863 282-50-50

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.suhorukov@rvdk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухоруков Иван Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка труб, фитингов канализационных НПВХ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581715Подведение итогов не позднее Поставка труб, фитингов канализационных НПВХРостов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб, фитингов канализационных НПВХ

    Начальная цена

    718 092,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в п.5 информационной карте запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ростов-на-Дону, г.Аксай, г. БатайскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в информационной карте запроса предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Классификатор ОКПД2

    22.21.21.123

    Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Протокол внесения изменений

    31.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033919/name/6142d1ffb413c5.94606276

    16.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан обратный НПВХ 160 наружный канализационный"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Муфта НПВХ d=110мм"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Отвод НПВХ d=110мм"

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "Отвод НПВХ d=110мм 45гр"

    Кол-во:

    "Позиция 5"

    "Отвод НПВХ d=160мм"

    Кол-во:

    "Позиция 6"

    "Отвод НПВХ d=160мм 45гр"

    Кол-во:

    "Позиция 7"

    "Отвод НПВХ d=200мм"

    Кол-во:

    "Позиция 8"

    "Отвод НПВХ d=200мм 30гр."

    Кол-во:

    "Позиция 9"

    "Отвод НПВХ d=200мм 45гр"

    Кол-во:

    "Позиция 10"

    "Отвод НПВХ SN4 d=250мм"

    Кол-во:

    "Позиция 11"

    "Отвод НПВХ d=250мм 45гр"

    Кол-во:

    "Позиция 12"

    "Отвод НПВХ d=315мм"

    Кол-во:

    "Позиция 13"

    "Отвод НПВХ d=315мм 45гр"

    Кол-во:

    "Позиция 14"

    "Переход НПВХ 200х160"

    Кол-во:

    "Позиция 15"

    "Переход НПВХ 250х200"

    Кол-во:

    "Позиция 16"

    "Ревизия канализационная наружная НПВХ 160"

    Кол-во:

    "Позиция 17"

    "Ревизия канализационная наружная НПВХ 200"

    Кол-во:

    "Позиция 18"

    "Тройник НПВХ 110х110х87 Н/К"

    Кол-во:

    "Позиция 19"

    "Тройник НПВХ 160х160х87 Н/К"

    Кол-во:

    "Позиция 20"

    "Тройник НПВХ 200х160х87 Н/К"

    Кол-во:

    "Позиция 21"

    "Тройник НПВХ 200х200х87 Н/К"

    Кол-во:

    "Позиция 22"

    "Труба НПВХ SN4 110х3,2 L=1000"

    Кол-во:

    "Позиция 23"

    "Труба НПВХ SN4 110х3,2 L=2000"

    Кол-во:

    "Позиция 24"

    "Труба НПВХ SN4 110х3,2 L=3000"

    Кол-во:

    "Позиция 25"

    "Труба НПВХ SN4 160х4,0 L=1000"

    Кол-во:

    "Позиция 26"

    "Труба НПВХ SN4 160х4,0 L=2000"

    Кол-во:

    "Позиция 27"

    "Труба НПВХ SN4 160х4,0 L=3000"

    Кол-во:

    "Позиция 28"

    "Труба НПВХ SN4 200х4,9 L=1200"

    Кол-во:

    "Позиция 29"

    "Труба НПВХ SN4 200х4,9 L=2000"

    Кол-во:

    "Позиция 30"

    "Труба НПВХ SN4 200х4,9 L=3000"

    Кол-во:

    "Позиция 31"

    "Труба НПВХ SN4 250х6,2 L=1200"

    Кол-во:

    "Позиция 32"

    "Труба НПВХ SN4 250х6,2 L=2000"

    Кол-во:

    "Позиция 33"

    "Труба НПВХ SN4 250х6,2 L=3000"

    Кол-во:

    "Позиция 34"

    "Труба НПВХ SN4 315х7,7 L=1200"

    Кол-во:

    "Позиция 35"

    "Труба НПВХ SN4 315х7,7 L=2000"

    Кол-во:

    "Позиция 36"

    "Труба НПВХ SN4 315х7,7 L=3000"

    Кол-во:

    "Позиция 37"

    "Труба НПВХ SN8 160х4,7 L=1000"

    Кол-во:

    "Позиция 38"

    "Труба НПВХ SN8 160х4,7 L=2000"

    Кол-во:

    "Позиция 39"

    "Труба НПВХ SN8 160х4,7 L=3000"

    Кол-во:

    "Позиция 40"

    "Труба НПВХ SN8 160х4,7 L=4000"

    Кол-во:

    "Позиция 41"

    "Труба НПВХ SN8 200х5,9 L=2000"

    Кол-во:

    "Позиция 42"

    "Труба НПВХ SN8 200х5,9 L=3000"

    Кол-во:

    "Позиция 43"

    "Труба НПВХ SN8 200х5,9 L=4000"

    Кол-во:

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