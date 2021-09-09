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Номер извещения
32110581518
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка мебели для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
24.08.2021 14:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ
Почтовый адрес
606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ
Контактный телефон
+7 83161 2-31-38
Факс
+7 83161 2-62-18
Адрес электронной почты
eoggk@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андреева Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Городец
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Закупка мебели для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2021 16:00 GMT +309.09.2021 16:0009.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581518Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мебели для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.09.2021 16:0010.09.2021 16:0010.09.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110581518Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка мебели для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец
Дата и время проведения
14.09.2021 10:0014.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110581518Дата и время проведения Закупка мебели для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец
Подведение итогов не позднее
14.09.2021 16:0014.09.2021 16:0014.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581518Подведение итогов не позднее Закупка мебели для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка мебели для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
Начальная цена
499 856,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАПОУ ГГК
Все закупки и тендеры ГАПОУ ГГК
Адрес местонахождения
606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ
31.01.12.131
31.01
Документация лота
Кол-во: 40.00000
Кол-во: 86.00000
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