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    Главная / Торги / Оказание услуг по сбору, транспортированию, утилизации, обработке, обезвреживанию отходов 3,4 классов опасности

    Оказание услуг по сбору, транспортированию, утилизации, обработке, обезвреживанию отходов 3,4 классов опасности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581260Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору, транспортированию, утилизации, обработке, обезвреживанию отходов 3,4 классов опасностиНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110581260

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по сбору, транспортированию, утилизации, обработке, обезвреживанию отходов 3,4 классов опасности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.08.2021 13:58

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    МСП_ОФ_ЗК___Документация.docx

    Раздел_документации___Проект_договора.pdf

    МСП_ОФ_ЗК___Извещение.docx

    Раздел_документации__Техническое_задание.pdf

    Сведения_о_НМЦД..xlsx

    Протокол_32110581260_1.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Нижегородский завод 70-летия Победы
    Все закупки и тендеры АО НЗ 70-летия Победы

    Юридический адрес

    603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21

    Почтовый адрес

    603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21

    Контактный телефон

    831 доб.249-85-64

    Факс

    +7 831 233-03-70

    Адрес электронной почты

    tender70let@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жулина Екатерина Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по сбору, транспортированию, утилизации, обработке, обезвреживанию отходов 3,4 классов опасности

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 23:0007.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581260Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сбору, транспортированию, утилизации, обработке, обезвреживанию отходов 3,4 классов опасностиНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по сбору, транспортированию, утилизации, обработке, обезвреживанию отходов 3,4 классов опасности

    Начальная цена

    1 053 660,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению и документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению и документации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению и документации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НЗ 70-летия Победы
    Все закупки и тендеры АО НЗ 70-летия Победы

    Адрес местонахождения

    603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21

    Классификатор ОКПД2

    38.22.29.000

    Услуги по утилизации прочих опасных отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    38.22

    Обработка и утилизация опасных отходов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027280/name/61385360b49ab6.68585407

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ОКПД 2 38.12.12.000, ОКВЭД 38.12"

    Кол-во: 138.93700

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