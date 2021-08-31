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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110581260
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по сбору, транспортированию, утилизации, обработке, обезвреживанию отходов 3,4 классов опасности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
24.08.2021 13:58
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21
Почтовый адрес
603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21
Контактный телефон
831 доб.249-85-64
Факс
+7 831 233-03-70
Адрес электронной почты
tender70let@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жулина Екатерина Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по сбору, транспортированию, утилизации, обработке, обезвреживанию отходов 3,4 классов опасности
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сбору, транспортированию, утилизации, обработке, обезвреживанию отходов 3,4 классов опасности
Начальная цена
1 053 660,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению и документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещению и документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НЗ 70-летия Победы
Все закупки и тендеры АО НЗ 70-летия Победы
Адрес местонахождения
603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21
38.22.29.000
38.22
Документация лота
Кол-во: 138.93700
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