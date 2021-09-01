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Номер извещения
32110581255
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №675/КО - Проведение исследований условий труда на рабочих местах в объеме производственного контроля за соблюдением санитарных правил для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
24.08.2021 13:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 484
Факс
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Адрес электронной почты
kbuldakova@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Булдакова Кира Александровна
Место рассмотрения предложений
-
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КО №675/КО - Проведение исследований условий труда на рабочих местах в объеме производственного контроля за соблюдением санитарных правил для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
06.10.202106.10.2021 23:5906.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581255Подведение итогов не позднее КО №675/КО - Проведение исследований условий труда на рабочих местах в объеме производственного контроля за соблюдением санитарных правил для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»-
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №675/КО - Проведение исследований условий труда на рабочих местах в объеме производственного контроля за соблюдением санитарных правил для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»
Начальная цена
353 579,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО
Адрес местонахождения
142214, Российская Федерация, Московская область, Серпухов, Звездная, 4 пом.76
71.20.19.130
71.20.7
Документация лота
Кол-во: 1
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