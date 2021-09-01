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Номер извещения
ГП144105
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка лакокрасочной продукции в рамках проекта строительства УПГТ КС «Славянская».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.08.2021 13:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 495 787-88-22 доб. 2590
Факс
--
Адрес электронной почты
Pavel.Gulyaev@giprokislorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гуляев Павел Иванович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лакокрасочной продукции в рамках проекта строительства УПГТ КС «Славянская».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 16:00 GMT +301.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144105Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочной продукции в рамках проекта строительства УПГТ КС «Славянская».Москва
Дата и время вскрытия заявок
01.09.2021 16:0001.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144105Дата и время вскрытия заявок Поставка лакокрасочной продукции в рамках проекта строительства УПГТ КС «Славянская».Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 17:0030.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144105Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочной продукции в рамках проекта строительства УПГТ КС «Славянская».Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лакокрасочной продукции в рамках проекта строительства УПГТ КС «Славянская».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
27.32.13
Документация лота
Кол-во: 1
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