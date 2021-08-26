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    Главная / Торги / 0749 Гидроизоляция Калининград

    0749 Гидроизоляция Калининград

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 15:0026.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144104Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гидроизоляции Sika на объект строительства по проекту: Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Калининград.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144104

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    0749 Гидроизоляция Калининград

    Наименование закупки

    0749 Гидроизоляция Калининград

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.08.2021 13:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_4__Калининград_.docx

    Информация_для_участника.docx

    Форма_о__Согласии_с_договором.docx

    Анкета_участника_новая.docx

    Приложение_1.xls

    Приложение_2.xlsx

    Приложение_3__Калининград_.docx

    Список_документов_направляемых_участниками_МТР_и_оборуд.xlsx

    0749_07_КГД_070821_sika____fad9109f_.xls

    Договор.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 332-78-85

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    t.danilova@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Данилова Татьяна Федоровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка гидроизоляции Sika на объект строительства по проекту: Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Калининград.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2021 15:00 GMT +326.08.2021 15:0026.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144104Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гидроизоляции Sika на объект строительства по проекту: Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Калининград.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    26.08.2021 15:0026.08.2021 15:0026.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144104Дата и время вскрытия заявок Поставка гидроизоляции Sika на объект строительства по проекту: Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Калининград.Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2021 15:0024.09.2021 15:0024.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144104Подведение итогов не позднее Поставка гидроизоляции Sika на объект строительства по проекту: Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Калининград.Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 15:0024.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144104Подведение итогов не позднее Поставка гидроизоляции Sika на объект строительства по проекту: Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Калининград.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гидроизоляции Sika на объект строительства по проекту: Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Калининград.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    23.99.12.110

    Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во:

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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