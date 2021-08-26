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Номер извещения
ГП144104
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
0749 Гидроизоляция Калининград
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.08.2021 13:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 332-78-85
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
t.danilova@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Данилова Татьяна Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка гидроизоляции Sika на объект строительства по проекту: Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Калининград.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2021 15:00 GMT +326.08.2021 15:0026.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144104Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гидроизоляции Sika на объект строительства по проекту: Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Калининград.Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2021 15:0026.08.2021 15:0026.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144104Дата и время вскрытия заявок Поставка гидроизоляции Sika на объект строительства по проекту: Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Калининград.Москва
Подведение итогов не позднее
24.09.2021 15:0024.09.2021 15:0024.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144104Подведение итогов не позднее Поставка гидроизоляции Sika на объект строительства по проекту: Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Калининград.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гидроизоляции Sika на объект строительства по проекту: Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Калининград.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
23.99.12.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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