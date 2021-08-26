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Номер извещения
ГП144103
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Концентрат плавиковошпатовый (флюоритовый) марки ФК-75/85, ГОСТ 29220-91, фракция 10-50, 5-70мм, 10-60мм, кусок в упаковке биг-бэг. Отгрузка в августе 60 тн, сентябрь 120 тн, октябрь 200 тн, ноябрь 200 тн, декабрь 200 тн
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
24.08.2021 13:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16
Контактный телефон
+7 916 106-88-79
Факс
Адрес электронной почты
Shuteev.a@smetalls.com
Ф.И.О. контактного лица
Шутеев Александр Леонидович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Концентрат плавиковошпатовый (флюоритовый) марки ФК-75/85, ГОСТ 29220-91, фракция 10-50, 5-70мм, 10-60мм, кусок в упаковке биг-бэг. Отгрузка в августе 60 тн, сентябрь 120 тн, октябрь 200 тн, ноябрь 200 тн, декабрь 200 тн
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144103Подведение итогов не позднее Закупка Концентрат плавиковошпатовый (флюоритовый) марки ФК-75/85, ГОСТ 29220-91, фракция 10-50, 5-70мм, 10-60мм, кусок в упаковке биг-бэг. Отгрузка в августе 60 тн, сентябрь 120 тн, октябрь 200 тн, ноябрь 200 тн, декабрь 200 тнСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Концентрат плавиковошпатовый (флюоритовый) марки ФК-75/85, ГОСТ 29220-91, фракция 10-50, 5-70мм, 10-60мм, кусок в упаковке биг-бэг. Отгрузка в августе 60 тн, сентябрь 120 тн, октябрь 200 тн, ноябрь 200 тн, декабрь 200 тн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Концентрат плавиковошпатовый (флюоритовый) марки ФК-75/85, ГОСТ 29220-91, фракция 10-50, 5-70мм, 10-60мм, кусок в упаковке биг-бэг. Отгрузка в августе 60 тн, сентябрь 120 тн, октябрь 200 тн, ноябрь 200 тн, декабрь 200 тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ростов или FCA/EXWРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Адрес местонахождения
117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4
123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16
08.91.19.140
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 800
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