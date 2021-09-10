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    Главная / Торги / Определение поставщика для поставки шин автомобильных, колесных дисков

    Определение поставщика для поставки шин автомобильных, колесных дисков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 12:0010.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581199Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шин автомобильных, колесных дисковг.ТомскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110581199

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО-117/2021

    Наименование закупки

    Определение поставщика для поставки шин автомобильных, колесных дисков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.08.2021 13:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.pdf

    Извещение_о_продлении_сроков.docx

    Извещение_и_документация_ред.3.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Юридический адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    Почтовый адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Контактный телефон

    +7 3822 90-22-40

    Факс

    +7 3822 90-26-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazpromgr.tomsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Душкина Маргарита Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Томск

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шин автомобильных, колесных дисков

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 12:0014.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581199Подведение итогов не позднее Поставка шин автомобильных, колесных дисковг.Томск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шин автомобильных, колесных дисков

    Начальная цена

    877 923,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в Извещении и Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в Извещении и ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в Извещении и Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Классификатор ОКПД2

    22.11.11.000

    Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые

    Классификатор ОКВЭД2

    45.31.1

    Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036686/name/61484b0f5c6dd6.09651262

    20.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диск колесный 16х6.0 5х139.7"

    Кол-во: 16

    "Позиция 2"

    "Шина 225/75R16 Кама-219 или эквивалент"

    Кол-во: 16

    "Позиция 3"

    "Диск колесный 16х6.5 5х139.7"

    Кол-во: 24

    "Позиция 4"

    "Диск колесный 6.5х16 5х139.7"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "Шина автомобильная Michelin Primacy 4 215/60R17 или эквивалент"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Шина автомобильная Matador 225/75R16 MP-30 Sibir Ice 2 или эквивалент"

    Кол-во: 32

    "Позиция 7"

    "Шина автомобильная МП 30 Continental Matador 215/65R16 102T шип. или эквивалент"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Шина 16.9-24 Deestone D314 DR-4 (R-4) TL или эквивалент"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Шина автомобильная 215/60R17 Michelin X-Ice North 4 или эквивалент"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Автошина TR668 8,25R16 TRIANGL или эквивалент"

    Кол-во: 2

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    1
    Регион:
    Томская область
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