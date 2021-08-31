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Номер извещения
ГП144100
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор на право поставки непрерывнолитой заготовки прямоугольного сечения из марки стали 30ХМА для нужд ООО "УМЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
24.08.2021 13:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
343221-72-23
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
a.v.fominyh@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фоминых Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Заготовка непрерывнолитая прямоугольного сечения (блюм) 450х540 мм Сталь, марка стали 30ХМА химический состав по ГОСТ 4543-2016, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате. - 120 тн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 09:00 GMT +331.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144100Дата и время окончания срока приема заявок Заготовка непрерывнолитая прямоугольного сечения (блюм) 450х540 мм Сталь, марка стали 30ХМА химический состав по ГОСТ 4543-2016, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате. - 120 тнЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2021 09:0031.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144100Дата и время вскрытия заявок Заготовка непрерывнолитая прямоугольного сечения (блюм) 450х540 мм Сталь, марка стали 30ХМА химический состав по ГОСТ 4543-2016, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате. - 120 тнЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
03.09.2021 15:0003.09.2021 15:0003.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144100Подведение итогов не позднее Заготовка непрерывнолитая прямоугольного сечения (блюм) 450х540 мм Сталь, марка стали 30ХМА химический состав по ГОСТ 4543-2016, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате. - 120 тнЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.09.202103.09.2021 15:0003.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144100Подведение итогов не позднее Заготовка непрерывнолитая прямоугольного сечения (блюм) 450х540 мм Сталь, марка стали 30ХМА химический состав по ГОСТ 4543-2016, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате. - 120 тнЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заготовка непрерывнолитая прямоугольного сечения (блюм) 450х540 мм Сталь, марка стали 30ХМА химический состав по ГОСТ 4543-2016, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате. - 120 тн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
C
Документация лота
Кол-во: 120
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