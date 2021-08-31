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    Главная / Торги / Конкурентный отбор на право поставки непрерывнолитой заготовки прямоугольного сечения из марки стали 30ХМА для нужд ООО "УМЗ"

    Конкурентный отбор на право поставки непрерывнолитой заготовки прямоугольного сечения из марки стали 30ХМА для нужд ООО "УМЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144100Дата и время окончания срока приема заявок Заготовка непрерывнолитая прямоугольного сечения (блюм) 450х540 мм Сталь, марка стали 30ХМА химический состав по ГОСТ 4543-2016, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате. - 120 тнЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144100

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор на право поставки непрерывнолитой заготовки прямоугольного сечения из марки стали 30ХМА для нужд ООО "УМЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.08.2021 13:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    000Типовая_Тендерная_документация_БЛЮМЫ.docx

    95_ТЗ_техническое_задание_блюмы_30ХМА_от_24.08.2021.pdf

    ГП144100_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    343221-72-23

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    a.v.fominyh@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фоминых Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заготовка непрерывнолитая прямоугольного сечения (блюм) 450х540 мм Сталь, марка стали 30ХМА химический состав по ГОСТ 4543-2016, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате. - 120 тн

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 09:00 GMT +331.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144100Дата и время окончания срока приема заявок Заготовка непрерывнолитая прямоугольного сечения (блюм) 450х540 мм Сталь, марка стали 30ХМА химический состав по ГОСТ 4543-2016, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате. - 120 тнЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    31.08.2021 09:0031.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144100Дата и время вскрытия заявок Заготовка непрерывнолитая прямоугольного сечения (блюм) 450х540 мм Сталь, марка стали 30ХМА химический состав по ГОСТ 4543-2016, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате. - 120 тнЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2021 15:0003.09.2021 15:0003.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144100Подведение итогов не позднее Заготовка непрерывнолитая прямоугольного сечения (блюм) 450х540 мм Сталь, марка стали 30ХМА химический состав по ГОСТ 4543-2016, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате. - 120 тнЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 15:0003.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144100Подведение итогов не позднее Заготовка непрерывнолитая прямоугольного сечения (блюм) 450х540 мм Сталь, марка стали 30ХМА химический состав по ГОСТ 4543-2016, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате. - 120 тнЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заготовка непрерывнолитая прямоугольного сечения (блюм) 450х540 мм Сталь, марка стали 30ХМА химический состав по ГОСТ 4543-2016, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате. - 120 тн

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1022887/name/612f3cd244a205.33385895

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Заготовка непрерывнолитая прямоугольного сечения (блюм) 450х540 мм Сталь, марка стали 30ХМА химический состав по ГОСТ 4543-2016, сталь вакуумированная, содержание водорода не более Н≤2,0ppm, значение указывается в сертификате."

    Кол-во: 120

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