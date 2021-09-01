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    Главная / Торги / Определение поставщика для поставки манжет резиновых, колец опорно-направляющих

    Определение поставщика для поставки манжет резиновых, колец опорно-направляющих

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581201Дата и время окончания срока приема заявок Поставка манжет резиновых, колец опорно-направляющихг.ТомскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110581201

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО-116/2021

    Наименование закупки

    Определение поставщика для поставки манжет резиновых, колец опорно-направляющих

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.08.2021 13:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_и_документация_манжеты_кольца.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Юридический адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    Почтовый адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Контактный телефон

    +7 3822 90-22-40

    Факс

    +7 3822 90-26-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazpromgr.tomsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Душкина Маргарита Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Томск

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка манжет резиновых, колец опорно-направляющих

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 12:0006.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581201Подведение итогов не позднее Поставка манжет резиновых, колец опорно-направляющихг.Томск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка манжет резиновых, колец опорно-направляющих

    Начальная цена

    691 531,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в Извещении и Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в Извещении и ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в Извещении и Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Классификатор ОКПД2

    25.11.23.119

    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.74.2

    Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027252/name/61384ebbd5c518.20850704

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Манжета резиновая повышенной прочности ПМТД-П 225/450"

    Кол-во: 26

    "Позиция 2"

    "Манжета резиновая повышенной прочности ПМТД-П 400/710"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Манжета резиновая повышенной прочности ПМТД-П 110/225"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Кольцо опорно-направляющее ПМТД 225/450х40,9 Тип I в комплекте с опорами скольжения, прокладкой резиновой и метизами"

    Кол-во: 95

    "Позиция 5"

    "Кольцо опорно-направляющее ПМТД 400/710х64,5 Тип I в комплекте с опорами скольжения, прокладкой резиновой и метизами"

    Кол-во: 64

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