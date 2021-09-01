Лот 1

МИ №687/МИ - Выполнение работ по техническому перевооружению тепловых пунктов в части установки узлов учета тепловой энергии для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)