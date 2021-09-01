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    Главная / Торги / Поставка баллон автомобильный для сжиженного углеводородного газа цилиндрического типа стальной

    Поставка баллон автомобильный для сжиженного углеводородного газа цилиндрического типа стальной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 08:5901.09.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581115Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Баллон автомобильныйОмскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110581115

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    64-21

    Наименование закупки

    Поставка баллон автомобильный для сжиженного углеводородного газа цилиндрического типа стальной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.08.2021 13:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Раздел_7_обоснование_НМЦД.docx

    Документация__64_21.doc

    Извещение_64_21.docx

    Раздел_4_Техническое_описание_предмета_закупки.docx

    Раздел_5_Проект_договора.doc

    Итоговый_протокол_64_21.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКОБЛГАЗ

    Юридический адрес

    644105, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ 4-Я ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 6, А,

    Почтовый адрес

    omts@omskoblgaz.ru

    Контактный телефон

    +381 22 081 487 доб. 100

    Факс

    +7 3812 27-66-08

    Адрес электронной почты

    krymskaya@omskoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крымская Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Омск

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Баллон автомобильный

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 14:3003.09.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581115Подведение итогов не позднее Поставка Баллон автомобильныйОмск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Баллон автомобильный

    Начальная цена

    111 960,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКОБЛГАЗ

    Адрес местонахождения

    644105, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ 4-Я ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 6, А,

    omts@omskoblgaz.ru

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.110

    Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (компримированным природным газом (КПГ), сжиженным нефтяным газом (СНГ), сжиженным газом (СПГ), диметиловым эфиром топливным (ДМЭт))

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32.3

    Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1024345/name/613199a9c0c826.62798821

    03.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 15.00000

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