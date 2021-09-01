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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку пиломатериалов для нужд ООО «Нижневартовские коммунальные системы

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку пиломатериалов для нужд ООО «Нижневартовские коммунальные системы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581160Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пиломатериаловНижневартовскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110581160

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    НКС-108

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку пиломатериалов для нужд ООО «Нижневартовские коммунальные системы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.08.2021 13:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_4____Отборочные_и_квалификационные_критерии_ТМЦ.xlsx

    Приложение_5_ЗК_Порядок_и_критерии_оценки_и_сопоставления_заявок_ТМЦ.xlsx

    Приложение_6_Форма_запроса_разъяснений.docx

    Приложение_1.2._Техническое_задание.docx

    Закупочная_документация_ЗК_ТМЦ.docx

    Приложение_1._Типовой_договор.docx

    Приложение_3__формы_для_заявки__ЗК__ЗП_и_К_ТМЦ_не_СМСП.docx

    Приложение_1.1._Условия_заключения_договора__ТМЦ_НЕ_СМСП.xlsx

    Приложение_7_Начальная_максимальная_цена__2_.xlsx

    итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19

    Почтовый адрес

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19

    Контактный телефон

    +7 922 408-69-21

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aa_troyan@gorvod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ткач Александр Не

    Место рассмотрения предложений

    Нижневартовск

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пиломатериалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 09:00 GMT +301.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581160Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пиломатериаловНижневартовск

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2021 09:0001.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110581160Дата и время вскрытия заявок Поставка пиломатериаловНижневартовск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 21:5930.09.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581160Подведение итогов не позднее Поставка пиломатериаловНижневартовск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пиломатериалов

    Начальная цена

    216 577,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19

    Классификатор ОКПД2

    16.10.10.111

    Пиломатериалы из сосны

    Классификатор ОКВЭД2

    16.10.1

    Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1024419/name/6131b01a044d18.67018987

    03.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины"

    Кол-во: 1.00000

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