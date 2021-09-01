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Номер извещения
32110581160
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку пиломатериалов для нужд ООО «Нижневартовские коммунальные системы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
24.08.2021 13:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19
Почтовый адрес
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19
Контактный телефон
+7 922 408-69-21
Факс
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Адрес электронной почты
aa_troyan@gorvod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ткач Александр Не
Место рассмотрения предложений
Нижневартовск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пиломатериалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 09:00 GMT +301.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581160Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пиломатериаловНижневартовск
Дата и время вскрытия заявок
01.09.2021 09:0001.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110581160Дата и время вскрытия заявок Поставка пиломатериаловНижневартовск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пиломатериалов
Начальная цена
216 577,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19
16.10.10.111
16.10.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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