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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП144108
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ЛКМ, клей, битумы)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.08.2021 13:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4261
Факс
--
Адрес электронной почты
yu.novikova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Юлия Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ЛКМ, клей, битумы)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 17:00 GMT +302.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144108Дата и время окончания срока приема заявок ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ЛКМ, клей, битумы)Москва
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 17:0002.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144108Дата и время вскрытия заявок ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ЛКМ, клей, битумы)Москва
Подведение итогов не позднее
02.09.2021 17:3002.09.2021 17:3002.09.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144108Подведение итогов не позднее ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ЛКМ, клей, битумы)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ЛКМ, клей, битумы)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
23.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9.2
Кол-во: 2.92
Кол-во: 0.2
Кол-во: 5369
Кол-во: 139.5
Кол-во: 168.4
Кол-во: 14
Кол-во: 26
Кол-во: 360
Кол-во: 180
Кол-во: 703
Кол-во: 80
Кол-во: 9
Кол-во: 75
Кол-во: 1.9
Кол-во: 1.2
Кол-во: 7
Кол-во: 4.4
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