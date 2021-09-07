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    Главная / Торги / Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ на тему: «Разработка и адаптация технологических графов обработки данных сейсморазведки»

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ на тему: «Разработка и адаптация технологических графов обработки данных сейсморазведки»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 18:0007.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002922Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ 2: Разработка и адаптация технологических графов обработки данных сейсморазведкиСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП002922

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0080820-356-2021

    Наименование закупки

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ на тему: «Разработка и адаптация технологических графов обработки данных сейсморазведки»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.08.2021 13:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79

    Контактный телефон

    +7 812 313-69-24 доб. 3515

    Адрес электронной почты

    UZPU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефременко Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЛОТ 1: Разработка технологических графов обработки данных сейсморазведки

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 18:00 GMT +307.09.2021 18:0007.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002922Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ 1: Разработка технологических графов обработки данных сейсморазведкиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    ЛОТ 1: Разработка технологических графов обработки данных сейсморазведки

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 2

    ЛОТ 2: Разработка и адаптация технологических графов обработки данных сейсморазведки

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 18:00 GMT +307.09.2021 18:0007.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002922Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ 2: Разработка и адаптация технологических графов обработки данных сейсморазведкиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    ЛОТ 2: Разработка и адаптация технологических графов обработки данных сейсморазведки

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

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