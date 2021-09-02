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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110581026
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению доступа к информационному ресурсу Euromonitor Passport с неограниченным числом подключений для сотрудников АО «МАШ»
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
24.08.2021 13:12
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 926 015-19-95
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Стукова Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Химки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению доступа к информационному ресурсу Euromonitor Passport с неограниченным числом подключений для сотрудников АО «МАШ»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению доступа к информационному ресурсу Euromonitor Passport с неограниченным числом подключений для сотрудников АО «МАШ»
Начальная цена
51 888,56
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
63.11.1
63.11
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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