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    Главная / Торги / на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению доступа к информационному ресурсу Euromonitor Passport с неограниченным числом подключений для сотрудников АО «МАШ»

    на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению доступа к информационному ресурсу Euromonitor Passport с неограниченным числом подключений для сотрудников АО «МАШ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 12:3002.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581026Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению доступа к информационному ресурсу Euromonitor Passport с неограниченным числом подключений для сотрудников АО «МАШ»ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110581026

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению доступа к информационному ресурсу Euromonitor Passport с неограниченным числом подключений для сотрудников АО «МАШ»

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.08.2021 13:12

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация..docx

    Протокол_914_от_30.09.2021_г._Часть_2_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 926 015-19-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Стукова Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению доступа к информационному ресурсу Euromonitor Passport с неограниченным числом подключений для сотрудников АО «МАШ»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.202129.09.2021 09:3029.09.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581026Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению доступа к информационному ресурсу Euromonitor Passport с неограниченным числом подключений для сотрудников АО «МАШ»Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению доступа к информационному ресурсу Euromonitor Passport с неограниченным числом подключений для сотрудников АО «МАШ»

    Начальная цена

    51 888,56

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    63.11.1

    Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов

    Классификатор ОКВЭД2

    63.11

    Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1049772/name/615c343c4a8445.53388226

    05.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    15.04.2021 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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