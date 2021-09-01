Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Шкаф медицинский

    Шкаф медицинский

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581413Дата и время окончания срока приема заявок Шкаф медицинский172739, Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая д.80Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110581413

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Шкаф медицинский

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.08.2021 14:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_160.docx

    Протокол.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А.ПИЛЮГИНА"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Контактный телефон

    +7 48235 4-49-36

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@zavod-zvezda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    172739, Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая д.80

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Шкаф медицинский

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 09:00 GMT +301.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581413Дата и время окончания срока приема заявок Шкаф медицинский172739, Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая д.80

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2021 09:0001.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110581413Дата и время вскрытия заявок Шкаф медицинский172739, Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая д.80

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581413Подведение итогов не позднее Шкаф медицинский172739, Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая д.80

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шкаф медицинский

    Начальная цена

    162 776,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    32.50.30.110

    Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части

    Классификатор ОКВЭД2

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1023057/name/612f573a0c8053.69676667

    01.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 2.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211081514
    Поставка комплектов обивки для стоматологической установки «A-DEC500» и стула врача «A-Dec421»
    Поставка комплектов обивки для стоматологической установки «A-DEC500» и стула врача «A-Dec421»
    593723
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    631 418
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить