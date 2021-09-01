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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110581413
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Шкаф медицинский
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
24.08.2021 14:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
Почтовый адрес
117342, Москва, ул. Введенского, 1
Контактный телефон
+7 48235 4-49-36
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@zavod-zvezda.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
172739, Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая д.80
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Шкаф медицинский
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 09:00 GMT +301.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581413Дата и время окончания срока приема заявок Шкаф медицинский172739, Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая д.80
Дата и время вскрытия заявок
01.09.2021 09:0001.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110581413Дата и время вскрытия заявок Шкаф медицинский172739, Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая д.80
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шкаф медицинский
Начальная цена
162 776,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "НПЦАП"
Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
117342, Москва, ул. Введенского, 1
32.50.30.110
32.50
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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