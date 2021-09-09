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Номер извещения
32110580977
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка термопреобразователя ПТСВ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
24.08.2021 13:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-48-43
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Изморин Денис Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка термопреобразователя ПТСВ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2021 07:00 GMT +309.09.2021 07:0009.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580977Дата и время окончания срока приема заявок Закупка термопреобразователя ПТСВг. Москва, ул. Велозаводская, д. 5
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.09.2021 15:3010.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110580977Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка термопреобразователя ПТСВг. Москва, ул. Велозаводская, д. 5
Дата и время проведения
13.09.2021 11:0013.09.2021 11:0013.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110580977Дата и время проведения Закупка термопреобразователя ПТСВг. Москва, ул. Велозаводская, д. 5
Подведение итогов не позднее
14.09.2021 17:0014.09.2021 17:0014.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580977Подведение итогов не позднее Закупка термопреобразователя ПТСВг. Москва, ул. Велозаводская, д. 5
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка термопреобразователя ПТСВ
Начальная цена
584 693,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
26.51.51.110
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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