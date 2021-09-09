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    Главная / Торги / Закупка термопреобразователя ПТСВ

    Закупка термопреобразователя ПТСВ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 07:0009.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580977Дата и время окончания срока приема заявок Закупка термопреобразователя ПТСВг. Москва, ул. Велозаводская, д. 5Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110580977

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка термопреобразователя ПТСВ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    24.08.2021 13:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    __1_Документация.docx

    __2_Проект_договора___без_ТЗ.docx

    __3_Техническое_задание.doc

    __4_Расчет_НМЦД.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Юридический адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Почтовый адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 495 675-48-43

    Факс

    +7 495 675-01-74

    Адрес электронной почты

    zakupki@corpkometa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Изморин Денис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка термопреобразователя ПТСВ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 07:00 GMT +309.09.2021 07:0009.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580977Дата и время окончания срока приема заявок Закупка термопреобразователя ПТСВг. Москва, ул. Велозаводская, д. 5

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.09.2021 15:3010.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110580977Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка термопреобразователя ПТСВг. Москва, ул. Велозаводская, д. 5

    Дата и время проведения

    13.09.2021 11:0013.09.2021 11:0013.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110580977Дата и время проведения Закупка термопреобразователя ПТСВг. Москва, ул. Велозаводская, д. 5

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2021 17:0014.09.2021 17:0014.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580977Подведение итогов не позднее Закупка термопреобразователя ПТСВг. Москва, ул. Велозаводская, д. 5

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 17:0014.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580977Подведение итогов не позднее Закупка термопреобразователя ПТСВг. Москва, ул. Велозаводская, д. 5

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка термопреобразователя ПТСВ

    Начальная цена

    584 693,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    26.51.51.110

    Термометры

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Прием заявок:
    25.02.2020 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
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