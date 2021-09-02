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    Главная / Торги / Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства газопровода низкого давления по объекту: «Внутрипоселковый газопровод д. Азово Архангельский район»

    Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства газопровода низкого давления по объекту: «Внутрипоселковый газопровод д. Азово Архангельский район»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 08:5902.09.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580971Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ проектно-изыскательских для строительства газопровода низкого давления по объекту: «Внутрипоселковый газопровод д.Азово Архангельский район»УфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110580971

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства газопровода низкого давления по объекту: «Внутрипоселковый газопровод д. Азово Архангельский район»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    24.08.2021 12:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_4__Коммерческое_предложение_.xlsx

    Приложение_5_Обоснование_начальной__максимальной__цены_РАБОТЫ.docx

    Документация_МИ_1136_2021_08.docx

    ПД_ПИР_Уфа.docx

    Приложение_2__Техническое_задание_.7z

    Приложение_3__Методика_анализа_и_оценки_заявок_на_участие_в_маркетинговых_иссле.docx

    ИТОГОВЫЙ_протокол_1136_2021_08.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ проектно-изыскательских для строительства газопровода низкого давления по объекту: «Внутрипоселковый газопровод д.Азово Архангельский район»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580971Подведение итогов не позднее Выполнение работ проектно-изыскательских для строительства газопровода низкого давления по объекту: «Внутрипоселковый газопровод д.Азово Архангельский район»Уфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ проектно-изыскательских для строительства газопровода низкого давления по объекту: «Внутрипоселковый газопровод д.Азово Архангельский район»

    Начальная цена

    3 751 482,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Технической документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Технической документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Технической документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    41.1

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    41.1

    Разработка строительных проектов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028005/name/6138a76b2548f9.87429839

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка строительных проектов"

    Кол-во: 1.00000

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