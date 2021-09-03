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    Главная / Торги / на право заключения договора по наладке гидравлического режима тепловой сети Шереметьево-1, Шереметьево-2

    на право заключения договора по наладке гидравлического режима тепловой сети Шереметьево-1, Шереметьево-2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 12:3003.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580934Дата и время окончания срока приема заявок Наладка гидравлического режима тепловой сети Шереметьево-1, Шереметьево-2ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110580934

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора по наладке гидравлического режима тепловой сети Шереметьево-1, Шереметьево-2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.08.2021 12:53

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация..docx

    Протокол_916_от_06.10.2021_г._Часть_2_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 926 015-19-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Стукова Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Наладка гидравлического режима тепловой сети Шереметьево-1, Шереметьево-2

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.10.202106.10.2021 09:3006.10.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580934Подведение итогов не позднее Наладка гидравлического режима тепловой сети Шереметьево-1, Шереметьево-2Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Наладка гидравлического режима тепловой сети Шереметьево-1, Шереметьево-2

    Начальная цена

    3 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    43.22.12

    Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1055282/name/616545a8b7aff9.86547969

    12.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха"

    Кол-во: 1.00000

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