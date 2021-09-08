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Номер извещения
ГП144094
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка БМЗ на проект Новатэк-Мурманск ВРУ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор (КО)
Дата публикации
24.08.2021 12:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2475
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
n.pilipenko@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Пилипенко Наталья Игоревна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Блочно-модульное здание
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 14:00 GMT +308.09.2021 14:0008.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144094Дата и время окончания срока приема заявок Блочно-модульное зданиеБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2021 14:0008.09.2021 14:0008.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144094Дата и время вскрытия заявок Блочно-модульное зданиеБалашиха
Подведение итогов не позднее
30.11.2021 13:0030.11.2021 13:0030.11.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144094Подведение итогов не позднее Блочно-модульное зданиеБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Блочно-модульное здание
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Контейнеров 13 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP г. Балашиха, Пр-т Ленина, д.67Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
25.11.10.000
Документация лота
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