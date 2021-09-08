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    Главная / Торги / Закупка БМЗ на проект Новатэк-Мурманск ВРУ

    Закупка БМЗ на проект Новатэк-Мурманск ВРУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 14:0008.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144094Дата и время окончания срока приема заявок Блочно-модульное зданиеБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144094

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка БМЗ на проект Новатэк-Мурманск ВРУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (КО)

    Дата публикации

    24.08.2021 12:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТТ_93_2021.pdf

    Тендерная_документация_на_контейнеры.docx

    Исходные_данные_изготовителю_контейнеров.7z

    ФОРМА_рамочного_договора_поставки__КМ_Покупатель.docx

    Форма_спецификации__закупки_.xls

    ТИПОВАЯ_ФОРМА_БГ_возврата_аванса_на_рус._яз__ГПБ.docx

    ГП144094_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2475

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    n.pilipenko@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пилипенко Наталья Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Блочно-модульное здание

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 14:00 GMT +308.09.2021 14:0008.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144094Дата и время окончания срока приема заявок Блочно-модульное зданиеБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 14:0008.09.2021 14:0008.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144094Дата и время вскрытия заявок Блочно-модульное зданиеБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2021 13:0030.11.2021 13:0030.11.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144094Подведение итогов не позднее Блочно-модульное зданиеБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.202130.11.2021 13:0030.11.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144094Подведение итогов не позднее Блочно-модульное зданиеБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Блочно-модульное здание

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Контейнеров 13 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP г. Балашиха, Пр-т Ленина, д.67Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% постоплата в течение 30 календарных дней с момента поставки товара на склад грузополучателя
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    25.11.10.000

    Здания сборные из металла

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1098715/name/61a889ac9463a0.97489155

    02.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блочно-модульное здание"

    Кол-во:

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