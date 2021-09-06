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    Главная / Торги / Выполнение работ по сварке давальческих заготовок и снятию усиления сварных швов на фланцевой поверхности (механическая обработка, зачистка, слесарный способ и т.п.) согласно требований чертежа

    Выполнение работ по сварке давальческих заготовок и снятию усиления сварных швов на фланцевой поверхности (механическая обработка, зачистка, слесарный способ и т.п.) согласно требований чертежа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144110Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по сварке давальческих заготовок и снятию усиления сварных швов на фланцевой поверхности (механическая обработка, зачистка, слесарный способ и т.п.) согласно требований чертежаКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144110

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по сварке давальческих заготовок и снятию усиления сварных швов на фланцевой поверхности (механическая обработка, зачистка, слесарный способ и т.п.) согласно требований чертежа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 14:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЛП_6010271_840СБ_опока_рамка_D5000x500.pdf

    ЛП_6010271_870СБ_опока_низ_D5000х500_сварн..pdf

    ЛП_6010271_900СБ_опока_верх_D5000х800_сварн..pdf

    Извещение.docx

    Договор__подряд__Общество___Заказчик__ОВК_.docx

    Приложение__1_Заявка.docx

    ГП144110_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 126 47-06093 доб. 128

    Факс

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Lenshina@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Леншина Юлия Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по сварке давальческих заготовок и снятию усиления сварных швов на фланцевой поверхности (механическая обработка, зачистка, слесарный способ и т.п.) согласно требований чертежа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 14:00 GMT +306.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144110Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по сварке давальческих заготовок и снятию усиления сварных швов на фланцевой поверхности (механическая обработка, зачистка, слесарный способ и т.п.) согласно требований чертежаКолпино

    Подведение итогов не позднее

    04.10.2021 17:0004.10.2021 17:0004.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144110Подведение итогов не позднее Выполнение работ по сварке давальческих заготовок и снятию усиления сварных швов на фланцевой поверхности (механическая обработка, зачистка, слесарный способ и т.п.) согласно требований чертежаКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.202104.10.2021 17:0004.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144110Подведение итогов не позднее Выполнение работ по сварке давальческих заготовок и снятию усиления сварных швов на фланцевой поверхности (механическая обработка, зачистка, слесарный способ и т.п.) согласно требований чертежаКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по сварке давальческих заготовок и снятию усиления сварных швов на фланцевой поверхности (механическая обработка, зачистка, слесарный способ и т.п.) согласно требований чертежа

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    выполнение работ на территория ПодрядчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания Акта о приемке выполненных работ предоставления счет-фактуры

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.62

    Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044646/name/61540a49e26448.45785346

    29.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сварка, снятие усиления сварных швов на фланцевой поверхности (м/о, зачистка, слесарный способ и т.п.) Опока-низ ч. ч.ЛП6010271-870СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Сварка, снятие усиления сварных швов на фланцевой поверхности (м/о, зачистка, слесарный способ и т.п.) Опока-верх Ø5000х800 ч.ЛП 6010271-900СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Сварка, снятие усиления сварных швов на фланцевой поверхности (м/о, зачистка, слесарный способ и т.п.) Опока-рамка Ø5000х500 ч.ЛП 6010271-840СБ"

    Кол-во: 6

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