www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП144110
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по сварке давальческих заготовок и снятию усиления сварных швов на фланцевой поверхности (механическая обработка, зачистка, слесарный способ и т.п.) согласно требований чертежа
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 14:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 126 47-06093 доб. 128
Факс
Адрес электронной почты
Yuliya.Lenshina@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Леншина Юлия Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по сварке давальческих заготовок и снятию усиления сварных швов на фланцевой поверхности (механическая обработка, зачистка, слесарный способ и т.п.) согласно требований чертежа
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 14:00 GMT +306.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144110Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по сварке давальческих заготовок и снятию усиления сварных швов на фланцевой поверхности (механическая обработка, зачистка, слесарный способ и т.п.) согласно требований чертежаКолпино
Подведение итогов не позднее
04.10.2021 17:0004.10.2021 17:0004.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144110Подведение итогов не позднее Выполнение работ по сварке давальческих заготовок и снятию усиления сварных швов на фланцевой поверхности (механическая обработка, зачистка, слесарный способ и т.п.) согласно требований чертежаКолпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.10.202104.10.2021 17:0004.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144110Подведение итогов не позднее Выполнение работ по сварке давальческих заготовок и снятию усиления сварных швов на фланцевой поверхности (механическая обработка, зачистка, слесарный способ и т.п.) согласно требований чертежаКолпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по сварке давальческих заготовок и снятию усиления сварных швов на фланцевой поверхности (механическая обработка, зачистка, слесарный способ и т.п.) согласно требований чертежа
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
выполнение работ на территория ПодрядчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
25.62
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.