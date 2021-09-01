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    Главная / Торги / Закупка охранно-пожарного оборудования

    Закупка охранно-пожарного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002921Дата и время окончания срока приема заявок Закупка охранно-пожарного оборудования (№1585)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002921

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка охранно-пожарного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 12:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП__АП002921.xlsx

    Договор_Поставки.docx

    Приложение перечень_4.xlsx

    Приложение 1 _Форма Спецификации.docx

    Приложение 3_Соглашение об ЭДО.docx

    Приложение 2_Антикоррупционная оговорка.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 926 140-24-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.maksimova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка охранно-пожарного оборудования (№1585)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 16:00 GMT +301.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002921Дата и время окончания срока приема заявок Закупка охранно-пожарного оборудования (№1585)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2021 12:0020.09.2021 12:0020.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002921Подведение итогов не позднее Закупка охранно-пожарного оборудования (№1585)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 12:0020.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002921Подведение итогов не позднее Закупка охранно-пожарного оборудования (№1585)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка охранно-пожарного оборудования (№1585)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, Пуровский район, урочище Холмы, ПС Холмогорская (55 км до г. Ноябрьск)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    26.30.50.111

    Извещатели охранные и охранно-пожарные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кронштейн для крепления купольных поворотных камер DS-1602ZJ-box"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Извещатель охранный оптико-электронный адресный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Замок электромагнитный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Турникет"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Кнопка тревожная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Тревожная радиокнопка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Устройство радиоприемное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Модуль расширения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Блок приемно-контрольный охранно-пожарный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Извещатель охранный вибрационный поверхностный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Блок защиты линии"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Двухканальный приемник извещателя"

    Кол-во: 11

    "Позиция 13"

    "Линейная часть для извещателя Рельеф-2"

    Кол-во: 3800

    "Позиция 14"

    "Радиоволновой, двухпозиционный извещатель"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Радиоволновой, двухпозиционный извещатель"

    Кол-во: 7

    "Позиция 16"

    "Радиоволновой, двухпозиционный извещатель"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Извещатель радиоволновый, однопозиционный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Коробка распределительная"

    Кол-во: 25

    "Позиция 19"

    "Видеодомофон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Вызывная панель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Металлодетектор арочный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Дверной доводчик"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Шлагбаум автоматический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Контроллер доступа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Контроллер периметровых извещателей"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Адресный расширитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Считыватель бесконтактный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "**Контроллер линии светильников"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "**Преобразователь интерфейсов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "**Светильник светодиодный"

    Кол-во: 111

    "Позиция 31"

    "Узел крепления «Заря- УК1» регулируемый"

    Кол-во: 111

    "Позиция 32"

    "Кронштейн "Заря‐К‐9""

    Кол-во: 109

    "Позиция 33"

    "Кронштейн "Заря‐К‐14""

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Крепление для кронштейна к ограждению"

    Кол-во: 111

    "Позиция 35"

    "Пульт контроля и управления охранно-пожарный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Контроллер двухпроводной линии связи"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Контрольно-пусковой блок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Блок сигнально-пусковой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Резервированный источник питания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Резервированный источник питания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето- звуковой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Оповещатель пожарный световой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Извещатель охранный магнитоконтактный адресный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Извещатель охранный точечный магнитоконтактный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Извещатель охранный магнитоконтактный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Извещатель пожарный ручной адресный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый"

    Кол-во: 11

    "Позиция 48"

    "Горизонтальное крепление на столб"

    Кол-во: 60

    "Позиция 49"

    "Крепление стойки консоли подвеса к опорам ограждения"

    Кол-во: 1300

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