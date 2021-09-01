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Номер извещения
ГП144091
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Термоусаживающаяся манжета «ТЕРМО» с замком и праймером для обустройства Семаковского месторождения.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 12:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Почтовый адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Контактный телефон
+7 495 727-94-71
Факс
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Адрес электронной почты
af.petrov@ruswelding.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петров Алексей Федорович
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Термоусаживающаяся манжета «ТЕРМО» с замком и праймером для обустройства Семаковского месторождения.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 16:00 GMT +301.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144091Дата и время окончания срока приема заявок Термоусаживающаяся манжета «ТЕРМО» с замком и праймером для обустройства Семаковского месторождения.г. Москва
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 15:0010.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144091Подведение итогов не позднее Термоусаживающаяся манжета «ТЕРМО» с замком и праймером для обустройства Семаковского месторождения.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Термоусаживающаяся манжета «ТЕРМО» с замком и праймером для обустройства Семаковского месторождения.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с формой коммерческого предложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с формой коммерческого предложенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СК РУСВЕЛДИНГ
Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ
Адрес местонахождения
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
13.96.14
Документация лота
Кол-во: 3325
Кол-во: 15
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