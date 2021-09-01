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    Главная / Торги / Термоусаживающаяся манжета «ТЕРМО» с замком и праймером для обустройства Семаковского месторождения.

    Термоусаживающаяся манжета «ТЕРМО» с замком и праймером для обустройства Семаковского месторождения.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144091Дата и время окончания срока приема заявок Термоусаживающаяся манжета «ТЕРМО» с замком и праймером для обустройства Семаковского месторождения.г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144091

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Термоусаживающаяся манжета «ТЕРМО» с замком и праймером для обустройства Семаковского месторождения.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 12:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_закупке.docx

    Документация_о_запросе_предложений.docx

    Форма___2_Коммерческое_предложение.xlsx

    Форма___2.1_Техническое_предложение.xlsx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_и_Спецификация_СК_РусВелдинг_ПОКУПАТЕЛЬ__4_.pdf

    Протокол_решение_ЗП__61_ГП144091_от_16.09.2021__ЭТП_ГПБ_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Юридический адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Почтовый адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Контактный телефон

    +7 495 727-94-71

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    af.petrov@ruswelding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петров Алексей Федорович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Термоусаживающаяся манжета «ТЕРМО» с замком и праймером для обустройства Семаковского месторождения.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 16:00 GMT +301.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144091Дата и время окончания срока приема заявок Термоусаживающаяся манжета «ТЕРМО» с замком и праймером для обустройства Семаковского месторождения.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 15:0010.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144091Подведение итогов не позднее Термоусаживающаяся манжета «ТЕРМО» с замком и праймером для обустройства Семаковского месторождения.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144091Подведение итогов не позднее Термоусаживающаяся манжета «ТЕРМО» с замком и праймером для обустройства Семаковского месторождения.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Термоусаживающаяся манжета «ТЕРМО» с замком и праймером для обустройства Семаковского месторождения.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с формой коммерческого предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с формой коммерческого предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Классификатор ОКПД2

    13.96.14

    Ткани трикотажные пропитанные или с покрытием, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035551/name/61445d3225eb92.65245967

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Манжета ТЕРМА СТМП 1020 (450х2,4) в комплекте с замком и двухкомпонентным эпоксидным праймером"

    Кол-во: 3325

    "Позиция 2"

    "Термоусаживающаяся манжета в комплекте с замком и праймером "ТЕРМА-СТАР" 1220 (600*3,0)"

    Кол-во: 15

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