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Номер извещения
АП002920
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по замене витражного стеклянного арт-панно с восстановлением разрушенного элемента расположенного на 5 этаже в пом.№5.26. в офисном здании, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр. 60/129, лит. А.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
24.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191186, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, ДОМ 15, ЛИТЕР А, ЧАСТЬ ПОМ. 1-Н (Ч.П.73-75,77-83,85-88,90-93,95-97)
Почтовый адрес
191186, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, ДОМ 15, ЛИТЕР А, ЧАСТЬ ПОМ. 1-Н (Ч.П.73-75,77-83,85-88,90-93,95-97)
Контактный телефон
+7 812 449-70-01
Адрес электронной почты
kp@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Константинова Наталья Викторовна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по замене витражного стеклянного арт-панно с восстановлением разрушенного элемента расположенного на 5 этаже в пом.
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 12:00 GMT +301.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002920Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене витражного стеклянного арт-панно с восстановлением разрушенного элемента расположенного на 5 этаже в пом.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение работ по замене витражного стеклянного арт-панно с восстановлением разрушенного элемента расположенного на 5 этаже в пом.
Официальный сайт, на котором размещена документация
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