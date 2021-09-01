Выполнение работ по замене витражного стеклянного арт-панно с восстановлением разрушенного элемента расположенного на 5 этаже в пом.№5.26. в офисном здании, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр. 60/129, лит. А.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП002920 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0080572-386-2021 Наименование закупки Выполнение работ по замене витражного стеклянного арт-панно с восстановлением разрушенного элемента расположенного на 5 этаже в пом.№5.26. в офисном здании, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр. 60/129, лит. А. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКС ПАРАДНАЯ

Все закупки и тендеры КОМПЛЕКС ПАРАДНАЯ Юридический адрес 191186, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, ДОМ 15, ЛИТЕР А, ЧАСТЬ ПОМ. 1-Н (Ч.П.73-75,77-83,85-88,90-93,95-97) Почтовый адрес 191186, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, ДОМ 15, ЛИТЕР А, ЧАСТЬ ПОМ. 1-Н (Ч.П.73-75,77-83,85-88,90-93,95-97) Контактный телефон +7 812 449-70-01 Адрес электронной почты kp@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Константинова Наталья Викторовна Место рассмотрения заявок Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Выполнение работ по замене витражного стеклянного арт-панно с восстановлением разрушенного элемента расположенного на 5 этаже в пом. Дата и время окончания срока приема заявок 01.09.2021 12:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП002920 Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене витражного стеклянного арт-панно с восстановлением разрушенного элемента расположенного на 5 этаже в пом. Санкт-Петербург Текущий статус Архив Предмет договора Выполнение работ по замене витражного стеклянного арт-панно с восстановлением разрушенного элемента расположенного на 5 этаже в пом. Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт