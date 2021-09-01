Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / поставка ионообменных вентиляционных фильтров (РИФ)

    поставка ионообменных вентиляционных фильтров (РИФ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580775Дата и время окончания срока приема заявок поставка ионообменных вентиляционных фильтров (РИФ)УльяновскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110580775

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка ионообменных вентиляционных фильтров (РИФ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.08.2021 12:24

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_запроса_котировок.docx

    Расчет_НМЦ.pdf

    32110580775_протокол_подведения_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАВОД ИСКРА
    Все закупки и тендеры АО НПП ЗАВОД ИСКРА

    Юридический адрес

    432030, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, ПР-КТ НАРИМАНОВА, 75,

    Почтовый адрес

    432030, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, ПР-КТ НАРИМАНОВА, 75

    Контактный телефон

    +7 8422 39-76-04

    Факс

    +7 8422 39-76-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@npp-iskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Обыскалов Вячеслав Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ульяновск

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ионообменных вентиляционных фильтров (РИФ)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 15:0007.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580775Подведение итогов не позднее поставка ионообменных вентиляционных фильтров (РИФ)Ульяновск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ионообменных вентиляционных фильтров (РИФ)

    Начальная цена

    6 100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПП ЗАВОД ИСКРА
    Все закупки и тендеры АО НПП ЗАВОД ИСКРА

    Адрес местонахождения

    432030, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, ПР-КТ НАРИМАНОВА, 75,

    432030, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, ПР-КТ НАРИМАНОВА, 75

    Классификатор ОКПД2

    28.25.14.111

    Фильтры для очистки воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    28.25

    Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

    Документация лота

    Извещение_о_проведении_запроса_котировок.docx

    24.08.2021

    Расчет_НМЦ.pdf

    24.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027232/name/61384bf5393fe3.35494400

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования"

    Кол-во: 2.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Малая закупка (Аэрофлот) № ГП225499
    Картриджи фильтров Ceccato
    Картриджи фильтров Ceccato
    591409
    Закупки корпоративных заказчиков
    Малая закупка (Аэрофлот)
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить