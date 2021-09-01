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    Главная / Торги / Поставка технических газов для нужд ПАО "МОЭК" (22P10067)

    Поставка технических газов для нужд ПАО "МОЭК" (22P10067)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 14:0001.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580900Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технических газов для нужд ПАО "МОЭК"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110580900

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    22P10067

    Наименование закупки

    Поставка технических газов для нужд ПАО "МОЭК" (22P10067)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.08.2021 12:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ZD_22P10067.7z

    22P10067_vipis.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Юридический адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Почтовый адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Контактный телефон

    +7 495 587-77-88

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Semenov_K_U@moek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семенов Кирилл Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка технических газов для нужд ПАО "МОЭК"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.11.202112.11.2021 17:0012.11.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580900Подведение итогов не позднее Поставка технических газов для нужд ПАО "МОЭК"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов для нужд ПАО "МОЭК"

    Начальная цена

    16 831 883,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    700 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    700 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МОЭК
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Адрес местонахождения

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Классификатор ОКПД2

    06.20.10

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1063179/name/61713d0c14ad31.43399941

    21.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 17.44000

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    Прием заявок:
    04.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    500 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
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