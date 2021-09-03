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    Главная / Торги / Поставка источника питания KIN-3000AP LCD

    Поставка источника питания KIN-3000AP LCD

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 04:3003.09.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580745Дата и время окончания срока приема заявок Поставка источника питания KIN-3000AP LCDЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110580745

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    524/21-ЗП/С-733

    Наименование закупки

    Поставка источника питания KIN-3000AP LCD

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.08.2021 12:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_524зп.docx

    Извещение_524зп.doc

    Проект_договора_524зп.docx

    Форма_2_к_документации_о_закупке_КП_524зп.xls

    Закупочная_документация_524зп.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-88-05

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    zakupki@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Куксенко Наталья Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка источника питания KIN-3000AP LCD

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 04:30 GMT +303.09.2021 04:3003.09.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580745Дата и время окончания срока приема заявок Поставка источника питания KIN-3000AP LCDЖелезногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 04:3003.09.2021 04:3003.09.2021 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110580745Дата и время вскрытия заявок Поставка источника питания KIN-3000AP LCDЖелезногорск

    Подведение итогов не позднее

    07.09.2021 07:2007.09.2021 07:2007.09.2021 07:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580745Подведение итогов не позднее Поставка источника питания KIN-3000AP LCDЖелезногорск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 07:2007.09.2021 07:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580745Подведение итогов не позднее Поставка источника питания KIN-3000AP LCDЖелезногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка источника питания KIN-3000AP LCD

    Начальная цена

    50 335,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    согласно закупочной документации

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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