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Номер извещения
32110580745
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка источника питания KIN-3000AP LCD
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.08.2021 12:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-88-05
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
zakupki@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Куксенко Наталья Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Железногорск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка источника питания KIN-3000AP LCD
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 04:30 GMT +303.09.2021 04:3003.09.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110580745Дата и время окончания срока приема заявок Поставка источника питания KIN-3000AP LCDЖелезногорск
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 04:3003.09.2021 04:3003.09.2021 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110580745Дата и время вскрытия заявок Поставка источника питания KIN-3000AP LCDЖелезногорск
Подведение итогов не позднее
07.09.2021 07:2007.09.2021 07:2007.09.2021 07:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110580745Подведение итогов не позднее Поставка источника питания KIN-3000AP LCDЖелезногорск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка источника питания KIN-3000AP LCD
Начальная цена
50 335,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
согласно закупочной документации
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
27.90.40.190
27.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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