Разработка проектной и рабочей документации, включая инженерные изыскания, оформление постановления на безвозмездное пользование землей без образования земельного участка либо оформление публичного сервитута под полосу отвода для строительства газопровода, согласование проектной и рабочей документации эксплуатирующими организациями для строительства объекта: «Газопровод высокого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Нижнеломовский район, с. Овчарное, ул. Луговая, влд. 41, кнзу 58:21:0940301:311»