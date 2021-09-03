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Номер извещения
ГП144088
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка разделов проектной документации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.08.2021 12:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53
Почтовый адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53
Контактный телефон
+7 3452 68-08-23
Факс
+7 3452 68-03-33
Адрес электронной почты
Igor.Popov@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попов Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Тюмень
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Строительство разведочных скважин № 134Р и 151Р Гыданского ЛУ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 18:00 GMT +303.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144088Дата и время окончания срока приема заявок Строительство разведочных скважин № 134Р и 151Р Гыданского ЛУТюмень
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 18:0003.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144088Дата и время вскрытия заявок Строительство разведочных скважин № 134Р и 151Р Гыданского ЛУТюмень
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 20:0030.09.2021 20:0030.09.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144088Подведение итогов не позднее Строительство разведочных скважин № 134Р и 151Р Гыданского ЛУТюмень
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство разведочных скважин № 134Р и 151Р Гыданского ЛУ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК НТЦ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК НТЦ
Адрес местонахождения
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53
41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Обращение с отходами бурения на площадках разведочных скважин №№ 134Р, 141Р, 142Р, 143Р, 145Р, 146Р, 151Р Гыданского ЛУ и скв. 147Р Гыданского 1 ЛУ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 18:00 GMT +303.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144088Дата и время окончания срока приема заявок Обращение с отходами бурения на площадках разведочных скважин №№ 134Р, 141Р, 142Р, 143Р, 145Р, 146Р, 151Р Гыданского ЛУ и скв. 147Р Гыданского 1 ЛУТюмень
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 18:0003.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144088Дата и время вскрытия заявок Обращение с отходами бурения на площадках разведочных скважин №№ 134Р, 141Р, 142Р, 143Р, 145Р, 146Р, 151Р Гыданского ЛУ и скв. 147Р Гыданского 1 ЛУТюмень
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 20:0030.09.2021 20:0030.09.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144088Подведение итогов не позднее Обращение с отходами бурения на площадках разведочных скважин №№ 134Р, 141Р, 142Р, 143Р, 145Р, 146Р, 151Р Гыданского ЛУ и скв. 147Р Гыданского 1 ЛУТюмень
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обращение с отходами бурения на площадках разведочных скважин №№ 134Р, 141Р, 142Р, 143Р, 145Р, 146Р, 151Р Гыданского ЛУ и скв. 147Р Гыданского 1 ЛУ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК НТЦ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК НТЦ
Адрес местонахождения
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53
41.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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